Napoli Miscelata: Un Cocktail di Arte, Storia e Gusto.

Napoli Narrata in Bicchiere: “Napoli Miscelata”, un’Esperienza Sensoriale tra Arte, Storia e Mixology”Napoli Miscelata” non è semplicemente una drink-art list, ma un progetto ambizioso che fonde l’eccellenza della mixology con la ricchezza artistica e storica di Napoli.

Presentata come un libro d’arte raffinato, la carta dei cocktail 2025-2026 si configura come un vero e proprio viaggio emozionale attraverso i luoghi simbolo della città, reinterpretati attraverso un linguaggio visivo evocativo.

La copertina, un omaggio suggestivo a Spaccanapoli, introduce il lettore a una narrazione visiva che si dispiega attraverso le pagine, abbinando ogni creazione mixologica a un monumento o sito di interesse.

Le illustrazioni, che richiamano l’estetica delle pubblicità Martini d’epoca, dai primi del Novecento agli anni Ottanta, creano un ponte tra passato e presente, tra la tradizione artigianale del bere e l’innovazione della mixology contemporanea.

Il progetto, ideato da Roberto Bianco di Riserva Rooftop e Sasi Maresca, trascende i confini del locale per celebrare la città in tutte le sue sfaccettature, valorizzando anche luoghi meno noti, spesso dimenticati persino dai residenti.

L’intento è quello di offrire un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente, che stimoli la curiosità e la scoperta, avvicinando il pubblico a un approccio degustativo consapevole e creativo.

La curatela mixologica, guidata da Michael Reale con la consulenza di Mirko Lamanna, si distingue per l’applicazione della “mixology gourmet”, una filosofia che attinge alle tecniche di alta cucina e pasticceria per elevare la creazione di cocktail a forma d’arte.

Ingredienti insoliti e abbinamenti audaci si fondono per creare sinestesie di sapori e sensazioni, come nel caso del cocktail “Napule”, che evoca i Leoni di Piazza dei Martiri con il suo bitter al babà, o dell'”Essenza di sottobosco”, un’interpretazione olfattiva e gustativa di Palazzo San Felice, arricchita dalle note terrose del tartufo, dalla dolcezza della castagna, dalle fragranze delicate di pere e prugne.

A completare l’offerta, il cocktail “Partenope”, creazione esclusiva del Brand Ambassador Martini, Federico Volpe, rappresenta un omaggio alla dea protettrice della città, un simbolo di bellezza, fertilità e prosperità, declinato in un’armonia di aromi e sapori che incarna l’essenza stessa di Napoli: un crogiolo di storia, arte, passione e gusto.

“Napoli Miscelata” è dunque un invito a un percorso sensoriale unico, un brindisi alla città e alla sua inestimabile eredità culturale.