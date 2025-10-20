Napoli, premia l’eccellenza della ristorazione italiana

Il 31 ottobre, Napoli sarà teatro della quarta edizione del prestigioso Premio Nazionale AMIRA Progress, un riconoscimento dedicato all’eccellenza e all’innovazione nel panorama della ristorazione e dell’ospitalità italiana.

La cerimonia, prevista per le ore 15 presso il Centro Congressi dell’Università Federico II, si configura come un momento di riflessione e celebrazione, incentrato sul tema cruciale della valorizzazione del patrimonio territoriale e della sua espressione attraverso un’ospitalità autentica e di alta qualità.

L’evento culminerà in una degustazione dei prodotti enogastronomici campani, un omaggio ai sapori e alle tradizioni che rendono unica la regione.

Il Premio AMIRA Progress, nato dall’iniziativa congiunta del giornalista Giuseppe De Girolamo e di Raffaele Beato, figura di spicco nel settore del turismo e docente emerito, è promosso dall’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi (AMIRA).

Questa associazione, con la sua missione volta a elevare gli standard professionali, si impegna a sostenere la formazione continua, la riqualificazione e l’aggiornamento del personale, affinché possa incarnare e trasmettere un’ospitalità all’altezza delle aspettative dei viaggiatori moderni.

Il premio si propone come un faro per le nuove generazioni, riconoscendo figure che, con il proprio impegno e la propria visione, hanno contribuito a promuovere la cultura della ristorazione e dell’accoglienza, fungendo da esempio concreto di come la passione, lo studio e la perseveranza possano condurre a risultati di grande rilievo.

Il Premio Nazionale AMIRA Progress si inserisce in un programma più ampio di iniziative promosse dall’AMIRA, che include i concorsi annuali “Il Maître dell’Anno” e “Le donne nell’Arte del Flambè”, piattaforme di competizione che stimolano l’eccellenza e la creatività all’interno della professione.

Una commissione di esperti, di altissimo profilo, presiede il Premio Nazionale AMIRA Progress 2025.

La sua composizione riflette la multidisciplinarietà dell’evento, abbracciando figure provenienti dal mondo dell’accademico (Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II; Marino Niola, antropologo culturale), dell’imprenditoria (Antonio Limone, Direttore Generale ASL Caserta), della cultura (Sabrina Reale, pianista e docente), del giornalismo (Giuseppe De Girolamo), e dell’associazionismo internazionale (Nicola Squitieri).

Il Presidente nazionale dell’AMIRA, Valerio Beltrami, guida questa commissione, garantendo l’imparzialità e la profondità delle valutazioni.

Il riconoscimento, simbolo tangibile dell’apprezzamento e dell’ammirazione, consiste in una riproduzione artigianale di una lampada in miniatura, oggetto iconico legato alla tradizione del flambé, un gesto distintivo e affascinante che incarna l’arte del maître.

Questo premio non è soltanto un oggetto di pregio, ma un monito costante dell’importanza della passione, dell’ingegno e dell’impegno nel perseguire l’eccellenza nel mondo dell’ospitalità.