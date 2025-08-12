Napoli, un Trionfo di Sapori e Campioni: Cena Letteraria e Leggenda.

Un Trionfo di Sapori e Memorie: Napoli celebra i suoi Campioni con un’Esperienza Sensoriale UnicaNapoli si è recentemente vestita da palcoscenico di un evento che ha fuso l’amore per il calcio e la passione per la gastronomia, offrendo un’esperienza multisensoriale che ha coinvolto corpo e mente. Al centro dell’evento, il libro “Campioni per sempre. Quarto scudetto, leggende del Napoli allo specchio” del giornalista Gianfranco Coppola, un omaggio vibrante ai calciatori che hanno scolpito la storia del Napoli. L’iniziativa, concepita dagli imprenditori Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco, si è concretizzata in una “cena letteraria” al Riserva Rooftop, un luogo che offre una vista panoramica mozzafiato sulla città.La cena non è stata semplicemente un pasto, ma un viaggio emozionale attraverso i sapori autentici della tradizione culinaria napoletana e pugliese, reinterpretati con maestria dallo chef Davide Cannavale. Ogni portata, un omaggio ai protagonisti del libro: il suggestivo “bon bon” di pizza fritta, la bombetta pugliese, le raffinate linguine alla Nerano, la carne alla brace curata da Alessandro Lumia, un dessert al cioccolato e pistacchio che esalta la dolcezza del passion fruit e lo sgroppino Again, un cocktail audace e innovativo con vodka infusa al pomodoro, sorbetto al limone e salvia, champagne e polvere di caffè, un’invenzione dello chef Ferdinando Reale magistralmente eseguita da Carlo Chiariello. A completare l’armonia, i vini selezionati con cura da Ugo Montella.Il libro di Coppola, pubblicato dalle Edizioni Le Vari di Marco Lobasso, offre un ritratto intimo e profondo dei campioni del passato, attraverso interviste esclusive e reportage esclusivi. Un’occasione per ripercorrere i momenti salienti delle vittorie storiche, dalla leggendaria epopea di Maradona ai recenti trionfi del 2023 e dell’anno corrente. Un filo rosso lega le generazioni di calciatori, con icone come Careca che commentano le gesta dell’attuale centravanti Lukaku, Ottavio Bianchi che riflette sul lavoro di Antonio Conte e Alemao che esalta le qualità di McTominay. Il volume è arricchito da contributi di giornalisti napoletani di spicco come Mimmo Carratelli, Massimo Corcione e Francesco De Luca, testimoni privilegiati di un’epoca sportiva indimenticabile.“Siamo orgogliosi di presentare questo libro,” ha commentato Sasi Maresca, sottolineando non solo la rilevanza dell’argomento, ma anche l’aspetto di solidarietà che lo accompagna. I proventi della vendita saranno interamente devoluti alla Casa di Tonia, un’oasi di accoglienza per donne e bambini in difficoltà, fondata da Crescenzio Sepe. Coppola, visibilmente emozionato, ha sottolineato l’unicità del legame tra Napoli e i suoi campioni, un’affezione che trasforma i successi sportivi in leggende immortali. La sua ricerca, frutto di anni di lavoro e rapporti diretti con i protagonisti, ha permesso di raccogliere testimonianze uniche e inedite. Come afferma Marco Lobasso, “Campioni per sempre” è più di un libro sportivo; è un viaggio nell’anima di una città, un tributo ai suoi eroi e un invito a celebrare la passione per il calcio, un elemento imprescindibile dell’identità napoletana.