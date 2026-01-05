Napoli, un’ode alla Genovese: arte e tradizione a tavola.

Nel cuore di Napoli, in via Luca Giordano, si sta delineando un’iniziativa gastronomica che ambisce a celebrare la ricchezza e l’autenticità della cucina campana, in un contesto più ampio di riconoscimento internazionale.

Giuseppe Vesi, figura storica nel panorama della pizza napoletana, intende, con la sua trattoria, rendere omaggio alla recente proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO.

La “Genovese”, piatto simbolo di questa nuova visione, incarna un percorso di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni culinarie regionali.

L’impresa è resa possibile grazie alla collaborazione con lo chef Luigi Gerbino, esperto interprete di piatti emblematici come la Genovese stessa, ma anche di altre pietanze tipiche del territorio vesuviano.

Si tratta di un connubio che mira a trascendere la semplice ristorazione, elevando l’esperienza gastronomica a forma d’arte, ispirata al concetto di “elogio della lentezza”.

La preparazione della Genovese, in particolare, rappresenta un vero e proprio rituale, un viaggio sensoriale che richiede dedizione e maestria.

Non si tratta di una ricetta improvvisata, ma di un’eredità tramandata e reinterpretata con rigore e innovazione.

La scelta delle materie prime è fondamentale: sedano e carote devono essere perfetti, il muscolo di manzo provenire da allevamenti selezionati, le cipolle ramate di Montoro esprimere la loro dolcezza intrinseca, l’olio extravergine di oliva del Cilento profumare di sole e mare, il vino bianco Falanghina donare eleganza e freschezza.

Ma l’ingrediente segreto, quello che distingue una Genovese autentica da una imitazione, è il tempo.

Un tempo lungo, dilatato, scandito dal lento sfrigolio dell’olio e dal profumo inebriante della carne che si trasforma.

La prima fase prevede una soffrittura delicata dei nervetti di manzo e del battuto di verdure, seguita dalla rosolatura del muscolo, dove la reazione di Maillard imprime note aromatiche complesse.

Il vino bianco evapora, liberando sentori fragranti, mentre le cipolle iniziano la loro alchimia, mitigando l’intensità della carne.

A questo punto, la magia si fa ancora più evidente: la casseruola viene sigillata e lasciata sobbollire a fuoco bassissimo per otto ore, un tempo dedicato alla metamorfosi degli ingredienti, un momento di paziente attesa.

Successivamente, si aggiunge acqua, e la cottura prosegue, ora solo con le cipolle, per altre dodici ore, un processo che ammorbidisce la carne fino a renderla quasi impalpabile.

A questo punto, la carne viene tagliata a pezzi, per poi rientrare in casseruola, in preparazione delle ultime, decisive ore.

Il processo si conclude dopo un totale di ventidue o ventiquattro ore, un impegno temporale che testimonia la profonda reverenza verso la tradizione e la ricerca di un risultato di eccellenza.

La Genovese di Vesi e Gerbino non è solo un piatto, ma un simbolo di un’arte culinaria che celebra la lentezza, la pazienza e la passione per la cultura gastronomica napoletana, un omaggio alla sua unicità e un invito a riscoprire i sapori autentici della tradizione.