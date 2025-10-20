Nino Di Costanzo: Autunno in Tavola, un’esperienza gourmet.

“Autunno in Tavola”: un’esperienza sensoriale firmata Nino Di CostanzoAl Deschevaliers, l’elegante ristorante gourmet incastonato nell’hotel de Bonart Naples, lo chef stellato Nino Di Costanzo celebra i doni della terra con “Autunno in Tavola”, un piatto che trascende la semplice definizione di portata per elevarsi a vera e propria declinazione artistica della stagione.

Non si tratta di un semplice assemblaggio di funghi, bensì di un viaggio gastronomico attraverso le loro molteplici sfaccettature, un inno alla biodiversità e alle tecniche di lavorazione che esaltano al massimo il loro sapore.

Il piatto si articola in una sinfonia di cinque varietà di funghi – chiodini, champignon, porcini, finferli e orecchioni – ognuna trattata con una cura e una creatività che riflettono l’approccio innovativo e profondamente radicato nella tradizione culinaria dello chef Di Costanzo.

I porcini, re incontrastati della tavola autunnale, si trasformano in un ripieno sontuoso per i Plin, ravioli ripieni dalla pasta sottile e delicata, simbolo della pasta fresca fatta in casa.

Gli champignon, attraverso un processo di essiccazione meticoloso, diventano una polvere preziosa, un concentrato di umami che arricchisce le altre preparazioni con una nota terrosa e intensa.

I restanti funghi, sapientemente manipolati, si presentano in una triade di consistenze: un ragù intenso e avvolgente, una cottura alla brace che sprigiona aromi affumicati e un’agrodolce marinatura che ne esalta la freschezza.

Anche gli scarti, spesso trascurati, vengono elevati a protagonisti, trasformati in un consommé caldo e profumato, servito in accompagnamento ai Plin, a sottolineare l’attenzione dello chef verso la sostenibilità e il rispetto per l’intero prodotto.

L’esperienza gustativa si dispiega su quattro elementi distinti: il consommé di funghi, un preludio caldo e aromatico; i Plin ripieni di porcini, un’esplosione di sapore in bocca; una composizione di funghi in diverse consistenze, un caleidoscopio di aromi e texture; e gnocchi alla parigina, delicati e soffici, spolverati con la polvere di champignon, che ne esalta il gusto delicato.

Ma “Autunno in Tavola” non è solo un piatto, è un racconto.

Un racconto che affonda le radici nella terra natale dello chef, Ischia, un’isola ricca di storia, tradizione e profumi intensi.

Nato nel 1972 in una famiglia con profonde connessioni con la terra e il mare, Nino Di Costanzo ha coltivato fin da giovane la sua passione per la cucina, plasmata da influenze diverse e da un costante desiderio di ricerca e innovazione.

La sua formazione professionale, arricchita dall’apprendistato con maestri d’eccezione come Gualtiero Marchesi, Gaetano Trovato e Juan Mari Arzak, ha contribuito a formare un linguaggio culinario unico, caratterizzato da un profondo rispetto per le materie prime e da una creatività senza limiti.

Dopo aver ottenuto il riconoscimento di due Stelle Michelin con il ristorante Il Mosaico, nel 2016 ha aperto il suo ristorante Danì Maison a Ischia, un luogo intimo e accogliente situato nella casa di famiglia, che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Nel 2019 è entrato a far parte dell’esclusiva associazione Les Grandes Tables du Monde, un ulteriore sigillo di eccellenza e un riconoscimento del suo impegno costante per la ricerca della perfezione culinaria.

“Autunno in Tavola” è quindi l’espressione più compiuta di una filosofia di cucina che celebra la tradizione, l’innovazione e la bellezza della natura, un omaggio alla stagione autunnale e un viaggio emozionante nel cuore della creatività dello chef Nino Di Costanzo.