Nuovo Bar Guida e Bistrot: Napoli che guarda al mondo.

Nel cuore pulsante di Napoli, in Via dei Mille, si configura un nuovo punto di riferimento gastronomico: il rinnovato ‘Bar Guida e Bistrot’, progetto imprenditoriale di Alessio Piantedosi, giovane intraprendente che, affiancato dalla sorella Giorgia, ha reinterpretato un locale storico in chiave contemporanea.

Piantedosi non mira a un semplice bar, ma a un ecosistema culinario che fonde l’autenticità napoletana con influenze globali, offrendo un’esperienza sensoriale dinamica e inclusiva.

Il concept si articola attorno a un’offerta multiforme, pensata per scandire l’intera giornata, dalla colazione mattutina alla pre-serata.

L’obiettivo è intercettare un pubblico eterogeneo, dai giovani professionisti ai clienti più maturi, desiderosi di una pausa di qualità che trascenda la frenesia quotidiana.

Trentacinque posti a sedere e un team di otto dipendenti costituiscono il nucleo operativo, con l’ambizioso progetto di ampliare l’offerta con un roof top estivo.

L’attenzione alla qualità è il filo conduttore che lega ogni aspetto del locale, dalla scelta accurata dei fornitori alla cura del servizio.

La filosofia si traduce in una rete di micro-produttori locali, selezionati per garantire l’eccellenza delle materie prime, valorizzando il territorio e sostenendo un’economia più equa.



Mozzarella di bufala, salumi artigianali, verdure di stagione, pesce fresco e carni provenienti da allevamenti controllati compongono un quadro di sapori autentici.

La proposta gastronomica, curata dallo chef Mauro Buonanno, è un viaggio tra tradizione e innovazione.



Oltre alla classica pasticceria napoletana, si affiancano opzioni per diverse esigenze alimentari: cornetti vegani, torte senza glutine, centrifughe, smoothie, tisane e cioccolata artigianale.

La colazione si arricchisce di avocado toast, uova strapazzate, tè aromatizzati e frutta fresca, offerta in un corner dedicato all’Antica Frutteria.



A pranzo, la cucina evolve in un connubio tra piatti iconici della tradizione – Genovese, gnocchi, sartù, gnocco nel coccio, scarpariello – e creazioni più leggere e originali, come crostone, club sandwich, filetto di salmone e arrosticini abruzzesi.

La tecnica di cottura a bassa temperatura eleva alcuni tagli di carne, creando esperienze gustative inaspettate.



La drink list, altrettanto ricercata, spazia dai classici cocktail internazionali a proposte contemporanee, con un’attenzione particolare alle bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico, in linea con un approccio attento al benessere.



Birre artigianali e bevande pensate per ogni momento della giornata completano l’offerta, creando un ambiente accogliente e stimolante.

Il ‘Bar Guida e Bistrot’ si configura quindi non solo come un punto di ristoro, ma come un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo dove Napoli e il mondo si incontrano in un’esperienza gastronomica unica e memorabile.



