Nuovo Presidente all’UPSN: la pizza, custode dell’anima napoletana.

La tradizione pizzaiola napoletana, custode di un’eredità secolare, celebra un nuovo capitolo con l’elezione di Gennaro Luciano alla presidenza dell’UPSN – Unione Pizzerie Storiche Napoletane Le Centenarie.

Questa associazione, nata nel 2016, si erge a baluardo di un sapere artigianale prezioso, un ecosistema di conoscenza che va ben oltre la semplice ricetta, abbracciando pratiche, tecniche e rituali tramandati di generazione in generazione.

Le Centenarie non sono semplicemente una collezione di pizzerie storiche; rappresentano l’incarnazione di una memoria collettiva, un tessuto connettivo che lega inestricabilmente la città al Vesuvio.

Ogni pizzeria è un archivio vivente, un palcoscenico dove si recitano storie familiari, profumate di farina e fermentazione, che hanno contribuito a forgiare l’identità napoletana.

La pizza, da semplice alimento popolare, si è elevata a simbolo universale, un potente richiamo all’appartenenza, alla condivisione e all’accoglienza.

Il nuovo direttivo, accanto al presidente Luciano, include figure di spicco come Enrico Lombardi, vicepresidente, Giorgio Moffa, secondo vicepresidente, e Alessandro Condurro, segretario, tutti maestri pizzaioli di riconosciuta esperienza.

Antonio Starita, figura carismatica del panorama gastronomico napoletano, ricopre il ruolo di presidente onorario, testimone e guida per il futuro.

L’UPSN, sotto questa nuova leadership, ribadisce con forza il suo mantra fondante: il cibo, e in particolare la pizza, è un potente vettore di cultura.

Si tratta di un’arte complessa, che coinvolge non solo la manualità e la conoscenza degli ingredienti, ma anche la comprensione profonda del territorio, del suo clima, delle sue tradizioni.

La pizza napoletana non è un prodotto, ma un’esperienza sensoriale, un legame emotivo con la storia e l’identità di Napoli.

Guardando al futuro, Le Centenarie non intendono limitarsi alla salvaguardia del patrimonio culinario.

L’associazione si propone di ampliare il suo raggio d’azione, promuovendo iniziative sociali e progetti di comunità, restituendo alla città il valore inestimabile che la pizza le ha sempre offerto: un pretesto per incontrarsi, per condividere esperienze, per costruire legami e per sentirsi parte di una storia comune, più grande di ogni singola pizzeria.

L’obiettivo è quello di raccontare Napoli, non solo attraverso il sapore autentico della sua pizza, ma attraverso la sua anima vibrante e il suo spirito accogliente, proiettandola verso un futuro ricco di sapori, tradizioni e, soprattutto, umanità.