Paestum Pizza Fest 2025: Un Viaggio tra Sapori e Tradizione del Sud

Campania
Paestum Pizza Fest 2025: Un Viaggio Sensoriale tra Tradizione, Innovazione e Identità del SudIl NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso si anima fino al 27 luglio con la terza edizione di “Paestum Pizza Fest”, un evento che va ben oltre la semplice celebrazione gastronomica, elevandosi a vero e proprio crocevia culturale e promozione del territorio. La pizza, emblema della Dieta Mediterranea e patrimonio immateriale italiano, si configura come protagonista indiscussa, affiancata da un ricco panorama di eccellenze agroalimentari che incarnano la storia e l’autenticità del Mezzogiorno.L’iniziativa, ideata da Roberto Jannelli e Rosario Augusto, ha visto una crescita esponenziale negli anni. “Partito da un sogno”, ha dichiarato Jannelli durante la presentazione, “vogliamo creare un festival che unisca le radici profonde della pizza alla sua continua evoluzione, creando un ponte tra passato e futuro”. Il Paestum Pizza Fest non è solo una vetrina per pizzaioli di talento, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo dove la creatività incontra la tradizione, dando vita a nuove interpretazioni di un piatto simbolo.Pasquale Gigli, vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, partner istituzionale dell’evento, ha sottolineato l’importanza strategica del festival: “Il Paestum Pizza Fest rappresenta un modello virtuoso di promozione territoriale, capace di coniugare la qualità gastronomica con l’attrattiva turistica. È un’occasione unica per valorizzare le eccellenze locali e proiettare l’immagine di Paestum e della provincia di Salerno a livello nazionale.”L’attenzione mediatica è significativa, testimoniata dalla presenza di oltre 40 giornalisti accreditati e dalla selezione di oltre 32 pizzerie d’eccellenza provenienti da tutta la regione. Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico, ha descritto il festival come “una vetrina di qualità, un racconto autentico della pizza e delle sue contaminazioni positive, un’esperienza che stimola i sensi e celebra l’identità del Sud.”Il programma offre un caleidoscopio di eventi: degustazioni guidate, masterclass dedicate agli abbinamenti cibo-vino e abbinamenti insoliti come pizza e sigari toscani, show cooking con chef e influencer gastronomici, aree podcast per approfondimenti e spettacoli musicali per intrattenere il pubblico. Tra gli eventi più attesi, la presentazione del libro di Antonella Amodio sugli abbinamenti pizza-vino, un’occasione per scoprire nuove armonie di sapori, e l’inedita “Pizza Kids” di Errico Porzio, un omaggio ai più piccoli con una pizza pensata appositamente per i loro gusti.Il 27 luglio sarà dedicata alle tradizioni locali con “Km0 Food”, un viaggio tra i sapori autentici del territorio campano, e la “Festa della Pizza Cilentana”, che celebra la pizza tipica del Cilento, preparata con ingredienti a filiera corta e prodotti DOP.Con un rinnovato impegno verso la sostenibilità, il festival aderisce al protocollo “Zero Spreco” in collaborazione con il Banco Alimentare Campania, dimostrando una sensibilità sociale volta a ridurre gli sprechi alimentari e a donare pizze a famiglie in difficoltà, trasformando un evento di successo in un’opportunità per solidarietà e inclusione sociale. Il Paestum Pizza Fest non è solo un evento gastronomico, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio, un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, che celebra l’identità e la ricchezza del Sud Italia.

