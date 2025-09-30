Pizza Awards Italia: Pepe in Grani e Martucci, i Re della Pizza.

La quarta edizione dei Pizza Awards Italia ha consacrato un nuovo capitolo nella storia della pizza italiana, rivelando un panorama in costante evoluzione e premiando l’eccellenza in tutte le sue sfaccettature.

L’evento, vero e proprio punto di riferimento per il settore, ha visto l’assemblea di 200 giornalisti di settore eleggere i protagonisti di un’arte che trascende la semplice preparazione di un piatto, diventando espressione di cultura, territorio e passione.

Il primato della Miglior Pizzeria d’Italia è stato attribuito a Pepe in Grani, l’istituzione casertana guidata dal maestro Franco Pepe, un riconoscimento che sottolinea l’importanza della ricerca di ingredienti di altissima qualità e della rigorosa applicazione delle tecniche tradizionali.

La competizione è stata serrata, con Francesco Martucci e i suoi I Masanielli che si sono aggiudicati il secondo posto, evidenziando la vivacità del fermento creativo che anima la pizza napoletana.

La terza posizione è andata a Seu Illuminati, l’elegante proposta del laziale Pier Daniele Seu, premiato anche come miglior pizzeria regionale.

Un’edizione particolarmente significativa ha visto Francesco Martucci eletto Miglior Pizzaiolo d’Italia 2025, un titolo che testimonia la sua abilità tecnica e la sua visione innovativa.

La rivalità tra Pepe e Martucci, ora celebrata con un’ironica similitudine a Fausto Coppi e Gino Bartali, incarna la dinamica dell’eccellenza, stimolando una continua ricerca di perfezionamento e un’evoluzione del prodotto.

L’evento ha riconosciuto anche il valore del talento femminile, premiando Roberta Esposito (La Contrada e Marita) come Miglior Pizzaiola dell’anno.

Francesco Capece di Confine ha ricevuto il premio come Miglior Pizzaiolo Under 35, mentre Michele Lioniello, delle Pizzeria Lioniello, ha conquistato il titolo di Miglior Fornaio dell’anno, un riconoscimento che esalta la centralità del forno nel processo di creazione della pizza.

Il premio per il miglior progetto sociale, andato a Pizzaut di Nico Acampora, sottolinea l’impegno del settore verso la responsabilità sociale, dimostrando come la pizza possa essere uno strumento di inclusione e sviluppo comunitario.

La cerimonia, arricchita dall’assegnazione di ulteriori 43 riconoscimenti, è stata preceduta dalla prima edizione della Pizza Conference, un talk che ha affrontato temi cruciali per il futuro del settore, come l’autenticità degli ingredienti, la sostenibilità delle pratiche e l’evoluzione del ruolo del pizzaiolo in un mercato sempre più complesso.

Organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dall’agenzia E20 – Events Factory, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma, l’evento ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per l’intera filiera della pizza italiana, proiettandola verso un futuro di continua innovazione e valorizzazione.