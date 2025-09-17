Pizza e Famiglia: Un Viaggio nel Cuore della Tradizione Napoletana

Il progetto “Pizza, una questione di famiglia”, ideato da Enzo Coccia, patron de La Notizia, si propone di elevare la pizza napoletana a simbolo di eredità culturale e affettiva, ancorandola profondamente al tessuto familiare che la plasma da generazioni.

Non si tratta semplicemente di celebrare un piatto, ma di esplorare il legame indissolubile tra l’arte pizzaiola e le dinamiche che si trasmettono di padre in figlio, di nonno in nipote, un passaggio di consegne ricco di saperi, aneddoti e passioni.

L’iniziativa mira a svelare l’anima intima di una tradizione che va oltre la tecnica e gli ingredienti, rivelando il ruolo cruciale della famiglia come custode e evolutrice di un patrimonio gastronomico unico al mondo.

Coccia, affiancato dai figli Andrea e Marco, ha concepito una serie di incontri inediti, tre appuntamenti in calendario tra settembre e novembre, che aprono le porte del suo locale a tre figure emblematiche del panorama pizzaiolo italiano.

A condividere la tavola con la famiglia Coccia, saranno Ciro Oliva, erede della storica Concettina ai Tre Santi, accompagnato dal padre Antonio, custode di un sapere tramandato da decenni; Attilio Bachetti, anima della Pizzeria Da Attilio, portatore avanti di una tradizione familiare di ineguagliabile prestigio; e Pierluigi Police, della pizzeria ‘O Scugnizzo di Arezzo, testimone di un’evoluzione continua della pizza napoletana in un contesto territoriale diverso.

Ogni serata si configura come un viaggio sensoriale e culturale: ogni famiglia protagonista, oltre a presentare la propria “pizza iconica”, un piatto che ne rappresenta l’identità e l’eccellenza, offrirà una creazione ispirata alle ricette custodite nella famiglia Coccia, in un dialogo gastronomico che celebra la continuità e l’innovazione.

La cena non sarà solo un momento di degustazione, ma un’occasione privilegiata per assistere a un vero e proprio confronto generazionale.

I padri, pilastri di una tradizione consolidata, condivideranno storie, ricordi e lezioni apprese, mentre i figli, portatori di nuove prospettive e tecniche, offriranno il loro contributo, creando un’atmosfera di scambio e apprendimento reciproco.

Il progetto “Pizza, una questione di famiglia” si propone quindi di trascendere i confini della ristorazione, elevando la pizza napoletana a simbolo di identità, memoria e affetto, un’esperienza immersiva che invita il pubblico a scoprire il cuore pulsante di una tradizione che continua a evolversi, mantenendo intatto il suo valore affettivo e culturale.

Il primo appuntamento è fissato per il 29 settembre presso La Notizia 53, con la presenza di Ciro Oliva e del padre Antonio, un preludio a un percorso emozionante alla scoperta delle radici profonde della pizza napoletana.