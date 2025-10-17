Pizza e Vino: Un Viaggio tra Storia, Sapori e Innovazione

“Calici e Spicchi”: Un Viaggio Sensoriale tra Pizza e Vino, Dalle Radici Antiche all’Innovazione ContemporaneaLungi dall’essere una mera curiosità archeologica, la raffigurazione di una focaccia e un calice di vino rinvenuti in un affresco pompeiano testimonia un’antica consuetudine: l’abbinamento tra cibo e vino, un rituale conviviale che affonda le sue radici nella storia millenaria della civiltà mediterranea.

È da questa suggestione che nasce “Calici e Spicchi” – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti – il progetto ambizioso della giornalista enogastronomica Antonella Amodio, presentato durante un incontro a “Rescigno Cucina Partenopea” a Napoli.

Il libro non si limita a celebrare l’unione tra due simboli gastronomici iconici, ma si propone come una vera e propria esplorazione culturale e sensoriale.

Attraverso un’analisi approfondita, Amodio svela le infinite possibilità di un abbinamento spesso sottovalutato, delineando un percorso che spazia dalle tradizionali pizze regionali alle creazioni d’autore, accompagnandole con vini italiani di pregio.

L’atlante si configura come una mappa del gusto, con oltre cento pizzerie selezionate in ogni angolo d’Italia, dall’eleganza delle pizze altoatesine alla ricchezza dei sapori siciliani, e un focus internazionale che abbraccia oltre venti paesi.

Questo viaggio nel mondo della pizza mette in luce la biodiversità dei territori, la maestria dei pizzaioli e l’evoluzione del piatto nel tempo, contestualizzandolo all’interno di un quadro socio-culturale più ampio.

Ogni pizza viene magistralmente abbinata a un vino italiano, scelta dettata da un profondo legame con le origini dell’autrice e dal desiderio di esaltare il patrimonio enologico nazionale.

L’opera non si limita a fornire suggerimenti, ma si propone di educare il lettore, diffondendo la cultura del vino e promuovendo un approccio consapevole all’abbinamento cibo-vino.

“Calici e Spicchi” è più di un libro di ricette o una guida enogastronomica.

È un manuale pratico che offre spunti per l’organizzazione di una carta dei vini in pizzeria, evidenzia l’importanza degli ingredienti locali e della biodiversità, e racconta storie di culture e tradizioni attraverso i topping delle pizze.

La sua triplice funzione – guida, ricettario e manuale di abbinamento – lo rende uno strumento prezioso per professionisti e appassionati.

Il progetto si pone obiettivi ambiziosi: elevare l’esperienza gastronomica, proiettare il vino come un trend all’interno delle pizzerie, premiare l’eccellenza e l’innovazione, e diffondere un’immagine autentica e accessibile del patrimonio enogastronomico italiano nel mondo.

Antonella Amodio, giornalista, sommelier e scrittrice originaria di Caserta, con “Calici e Spicchi” ha dato vita a un’opera originale che celebra un’arte antica e la reinventa per il futuro, offrendo una prospettiva inedita sull’unione perfetta tra pizza e vino.

Il secondo volume, pubblicato da Malvarosa, testimonia il successo e l’evoluzione di un progetto che continua a ispirare e ad arricchire il panorama enogastronomico italiano.