Pizza per tutti: Napoli abbassa le barriere con Oltre la Pizza

Un’iniziativa inedita e profondamente inclusiva si configura all’interno del panorama gastronomico napoletano: “Oltre la Pizza”, un progetto pionieristico volto a rendere accessibile il piacere della pizza tradizionale a persone affette da disfagia, una condizione che compromette la capacità di deglutire in modo sicuro.

Promossa dall’Associazione Salvatore Nigrelli, con il supporto cruciale dell’Antica Pizzeria Da Michele in the World e Io Sano, e sostenuta dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, questa iniziativa si propone di abbattere una barriera significativa per chi, a causa di patologie neurologiche, postumi di ictus, o altre condizioni mediche, si trova spesso escluso dalle esperienze culinarie sociali.

A partire da settembre, le sedi dell’Antica Pizzeria Da Michele distribuite in città chiave come Napoli, Pompei, Aversa, Caserta e Salerno, offriranno un menu dedicato a persone con disfagia.

Questo non si traduce in una semplice modifica del menù, ma in una vera e propria rielaborazione dei piatti iconici della tradizione napoletana: Margherita, Marinara e Cosacca.

Attraverso una sapiente applicazione di tecniche culinarie e l’utilizzo di ingredienti selezionati, queste pietanze vengono trasformate in consistenze più morbide e sicure, preservando al contempo i sapori autentici e l’identità culturale che le contraddistinguono.

L’offerta completa, interamente gratuita, comprende pizza, bevanda e dessert, tutti pensati per rispondere alle specifiche esigenze dei pazienti.

L’ambizione di “Oltre la Pizza” trascende il mero aspetto assistenziale: si tratta di un atto di accoglienza che mira a restituire dignità e senso di comunità a persone che spesso si sentono isolate.

Riconoscendo che il cibo è molto più di un nutrimento; è un elemento fondamentale per la socializzazione, il benessere emotivo e la qualità della vita.

Per coloro che presentano anche disabilità motorie, è prevista la possibilità di richiedere il servizio d’asporto, ampliando ulteriormente l’accessibilità del progetto.

La genesi e le prospettive future di “Oltre la Pizza” sono state illustrate in un incontro formativo presso la sede dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, coinvolgendo un team multidisciplinare di esperti.

Dalla leadership dell’Arciconfraternita, rappresentata da Giovanni Cacace, alla presidente Renata Nigrelli e alla vicepresidente Nadia Nigrelli dell’Associazione Salvatore Nigrelli, fino a Giovan Battista Varoli e Daniel Ferrari di Io Sano, e Sergio Condurro, Alessandro Condurro e Francesco De Luca dell’Antica Pizzeria Da Michele, la collaborazione ha visto convergere competenze diverse per creare un’offerta realmente su misura.

La presenza di Antonio Maddalena, direttore della UOC Cure domiciliari, terapia del dolore e cure palliative dell’Asl Napoli 1, sottolinea l’importanza di un approccio medico-assistenziale integrato.

L’onorata partecipazione dello scultore Domenico Sepe e la moderazione esperta della giornalista Brunella Chiozzini hanno arricchito ulteriormente l’evento, evidenziando l’impatto culturale e sociale di questa iniziativa innovativa, che si prefigge di diventare un modello per altre realtà a livello nazionale e internazionale.