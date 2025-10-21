Pizzaiolo napoletano conquista la Svizzera: Pelorosso e il Typic Awards

Salvatore Pelorosso, giovane maestro pizzaiolo originario del cuore antico di Napoli, ha conquistato il prestigioso titolo di miglior pizzaiolo in Svizzera, coronando la prima edizione del Typic Awards.

Un riconoscimento che celebra l’eccellenza della pizza italiana nel panorama elvetico, e che sottolinea l’importanza del trasferimento di competenze e tradizioni culinarie tra Italia e Svizzera.

La cerimonia di premiazione, un evento di grande risonanza, si è tenuta presso il Théâtre de Beausobre, un’icona architettonica nel Cube di Morges, un comune pittoresco nella provincia di Losanna, incastonato nel cantone Vaud.

Un luogo simbolo, a testimonianza del valore culturale e gastronomico riconosciuto alla figura del pizzaiolo.

“Non mi sarei mai aspettato un risultato del genere,” ha dichiarato emozionato Pelorosso, visibilmente commosso.

“Spero che questo premio possa servire a dare maggiore visibilità e riconoscimento al lavoro dei pizzaioli che operano in Svizzera.

Dietro questo traguardo c’è un impegno quotidiano, un’ossessione per la perfezione e la ricerca costante di nuove interpretazioni della pizza, con la volontà di superare i confini della tradizione senza dimenticare le radici.

” Ha poi espresso profonda gratitudine verso i proprietari del ristorante Boccadasse di Ginevra, che gli hanno offerto l’opportunità di esprimere la propria creatività e di realizzare la propria visione, contribuendo in modo determinante al raggiungimento di questo importante successo.

La carriera di Salvatore Pelorosso, avviata precocemente all’età di quattordici anni, riflette un percorso di apprendimento e di crescita professionale che lo ha portato a confrontarsi con culture e tecniche diverse.

Dopo le prime esperienze formative nel vivace tessuto gastronomico del centro storico di Napoli, al raggiungimento della maggiore età, ha intrapreso un viaggio alla scoperta del mondo, maturando esperienze significative a Parigi, Londra, negli Stati Uniti e in Giappone.

Queste tappe, ognuna con le sue peculiarità, hanno contribuito a forgiare il suo stile, arricchendo la sua competenza e ampliando la sua visione della pizza.

L’insediamento in Svizzera, presso il ristorante Boccadasse di Ginevra nel 2022, ha rappresentato un nuovo capitolo di questa avventura, un’occasione per consolidare le proprie competenze e per creare una proposta gastronomica innovativa, pur rimanendo fedele all’autenticità della tradizione napoletana.

Il progetto Typic Awards 2025 si configura come un’iniziativa di ampio respiro, volta a riconoscere e promuovere il talento non solo dei pizzaioli italiani, ma anche di quelli provenienti da altri paesi, che hanno scelto la Svizzera come base operativa.

L’obiettivo è duplice: celebrare l’eccellenza italiana nel mondo e valorizzare gli artigiani dell’arte bianca che contribuiscono a mantenere viva la tradizione della pizza, arricchendo il panorama gastronomico elvetico con sapori autentici e creatività.

Il premio Typic Awards si pone quindi come ponte culturale e culinario tra due paesi, testimoniando la vitalità della tradizione italiana e la sua capacità di innovazione nel contesto internazionale.