Praesentia: Campania a Tavola, il Gran Finale al Madre

Praesentia: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Campania, Conclusione al Museo MadreIl 7 dicembre, il Museo Madre di Napoli si appresta ad accogliere l’atto conclusivo di *Praesentia: Gusto di Campania*, un ambizioso progetto itinerante voluto dalla Regione Campania e dall’Agenzia Campania Turismo, che ha tessuto un percorso di scoperta attraverso le eccellenze gastronomiche e culturali della regione.

L’iniziativa, avviata nell’aprile del 2023, culmina in un evento che celebra l’arte del pizzaiuolo napoletano, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità, e guarda al futuro, anticipando la potenziale candidatura della Cucina Italiana all’inclusione nella lista del patrimonio immateriale dell’UNESCO, con la pronuncia attesa a New Delhi.

*Praesentia* non è stata una semplice vetrina di prodotti, ma un vero e proprio viaggio esperienziale, un dialogo tra territorio, tradizioni e innovazione.

Ogni tappa ha svelato un tassello del mosaico campano, un intreccio di storie, sapori e saperi artigianali che definiscono l’identità regionale.

Il Museo Madre, con la sua architettura distintiva e i suoi spazi espositivi dinamici, offre una cornice perfetta per questo gran finale, un luogo dove l’arte contemporanea e la tradizione culinaria si fondono in un’esperienza multisensoriale.

La giornata del 7 dicembre sarà arricchita da un programma articolato, che prevede un dialogo istituzionale con protagonisti del mondo culturale e gastronomico.

Interventi di Elisabetta Moro, curatrice scientifica del progetto e docente all’Università Suor Orsola Benincasa, di Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, di Rosanna Romano, direttore della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, e di Alessandro Fimiani, commissario dell’Agenzia Campania Turismo, illumineranno le motivazioni e gli obiettivi del progetto.

Al centro dell’evento, il talk “Maestri e margherite dall’antichità al presepe,” moderato dall’antropologo Marino Niola, offrirà una prospettiva antropologica sul ruolo della pizza.

Niola, figura di spicco nel campo della ricerca sulla dieta mediterranea e direttore del MedEatResearch, esplorerà le radici culturali della pizza, analizzando come sia evoluta da semplice alimento a potente simbolo di comunità, veicolo di identità e portabandiera dell’eccellenza gastronomica italiana nel mondo.

L’antropologo, attraverso una riflessione approfondita, intende collocare la pizza in un contesto storico e sociale più ampio, evidenziandone la capacità di trascendere i confini geografici e di creare legami tra persone di culture diverse.

L’evento non si limiterà alla celebrazione della pizza, ma si proporrà come un’occasione di riflessione sul valore del patrimonio culturale immateriale e sulla sua importanza per la costruzione dell’identità collettiva.

Un omaggio alla tradizione, un invito a valorizzare le competenze artigianali e a trasmettere alle nuove generazioni la passione per il cibo di qualità e la consapevolezza del suo significato culturale.

La serata si concluderà con degustazioni, momenti musicali e un’atmosfera conviviale, un invito a condividere l’esperienza e a portare con sé il ricordo di un viaggio nel cuore della Campania.