San Marzano Land: Festa, Tradizione e Rinascita Agroalimentare

San Marzano Land: Un Viaggio nel Cuore della Tradizione Agroalimentare ItalianaLunedì 21 luglio, Acerra si trasforma in palcoscenico di “San Marzano Land”, un evento inaugurale che celebra l’inizio della stagione di raccolta del pomodoro San Marzano, un’eccellenza agroalimentare italiana. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Nolano in sinergia con l’Associazione Culturando, trascende la semplice celebrazione di un prodotto agricolo, configurandosi come un’esperienza immersiva che intreccia agricoltura, cultura, sostenibilità e alta gastronomia, con l’obiettivo di valorizzare e proteggere un patrimonio storico e sensoriale di inestimabile valore.La giornata si aprirà con una visita guidata all’interno degli intensivi campi di pomodoro San Marzano dell’azienda Nolano, situati nell’Agro acerrano, un territorio che ha saputo rialzarsi da un passato di degrado ambientale grazie a significativi interventi di bonifica e rivitalizzazione del settore agricolo. Questa rinascita è un simbolo del potenziale di rigenerazione del territorio attraverso un approccio consapevole e innovativo.Dario Nolano, figura di spicco della terza generazione a capo dell’impresa familiare e presidente della Cooperativa Avvenire, sottolinea l’importanza del San Marzano, affermando che la cooperativa è un attore cruciale nella filiera, contribuendo con una quota significativa (tra il 20% e il 30% a seconda delle annate) della produzione complessiva. “San Marzano Land” è un omaggio sentito a questo straordinario frutto e a coloro che, con passione e dedizione, ne custodiscono la tradizione secolare.L’evento non si limita a una semplice celebrazione, ma vuole essere un’occasione per riflettere sul significato profondo del lavoro agricolo, sulla sua importanza sociale ed economica. Il progetto Nolano Srl, frutto di un recente e strategico processo di integrazione verticale, testimonia l’evoluzione dell’azienda che, ora, non solo coltiva, ma cura anche la trasformazione e la distribuzione del pomodoro San Marzano DOP, esportato con successo in oltre trentacinque paesi nel mondo.Claudio Esposito, co-fondatore e direttore commerciale di Nolano Srl, evidenzia l’ambizione di creare un evento che dia voce a tutti gli attori della filiera, dal campo alla tavola, passando per coloro che contribuiscono alla sua tutela, ricerca, comunicazione e difesa. “San Marzano Land” nasce dall’esigenza di ristabilire un dialogo autentico tra cittadini, produttori e istituzioni, promuovendo una coscienza collettiva sul valore del Pomodoro San Marzano DOP e sulla sua filiera corta, sempre più minacciata dalla contraffazione e da pratiche scorrette.L’evento si pone come un faro per un futuro agricolo etico e sostenibile, un futuro che ponga al centro il rispetto del territorio, la valorizzazione del lavoro umano e la condivisione di un patrimonio culturale ed enogastronomico unico al mondo. “San Marzano Land” è un invito a riscoprire il legame profondo tra cibo, cultura e identità, un investimento nel futuro di un’eccellenza italiana che continua a emozionare e nutrire il mondo.

