Talea Cheese Academy: Eccellenza Casearia nel Cuore del Vallo di Diano

Nel cuore pulsante del Vallo di Diano, un’area riconosciuta per la sua vocazione agroalimentare e per la produzione di eccellenze casearie, si radica un’iniziativa destinata a ridisegnare i confini della formazione e della valorizzazione del settore lattiero-caseario: la Talea Cheese Academy.

Più che una semplice accademia, si configura come un vero e proprio ecosistema dedicato al formaggio, situato ad Atena Lucana, in via Maglianiello.

L’ambizione di Talea Cheese Academy trascende la mera trasmissione di competenze tecniche.

Si propone come un centro di eccellenza che integra sapientemente l’eredità millenaria della tradizione casearia con le frontiere dell’innovazione gastronomica e tecnologica.

L’offerta formativa sarà strutturata per accogliere un pubblico eterogeneo: professionisti del settore, aspiranti casari, chef, appassionati di gastronomia e semplici curiosi desiderosi di approfondire la conoscenza di un prodotto così complesso e affascinante.

Il percorso didattico comprenderà moduli specifici sulla mozzarella, sui formaggi stagionati, sulle tecniche di affinamento e sulle normative igienico-sanitarie.

Particolare attenzione sarà dedicata all’affinamento sensoriale, attraverso degustazioni guidate che stimoleranno la capacità di riconoscere le sottili sfumature di sapore e aroma.

L’Academy, tuttavia, non si limiterà alla formazione teorica.

Un laboratorio di produzione all’avanguardia permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona le diverse fasi della lavorazione, dalla selezione del latte alla formatura e all’affinamento.

Un elemento distintivo della Talea Cheese Academy è l’impegno verso la sostenibilità e l’inclusione.

Oltre alla produzione di formaggi a base di latte animale (capra, pecora, bovino), l’accademia si dedicherà alla ricerca e allo sviluppo di alternative vegetali, utilizzando materie prime locali come soia, mandorle e altre leguminose, per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione e per ridurre l’impatto ambientale della produzione casearia.

Questo approccio innovativo si riflette anche nella valorizzazione delle risorse umane, con particolare attenzione alla formazione di giovani talenti provenienti dal territorio.

Talea Cheese Academy si propone, inoltre, come un ponte tra la tradizione e il futuro, attraverso iniziative di promozione del territorio e di collegamento con le aziende agricole locali.

Showcooking aperti al pubblico, aperitivi in caseificio, mozzatura dal vivo e percorsi di scoperta del Vallo di Diano, saranno momenti di condivisione e di valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico del Salernitano.

L’obiettivo è quello di creare una sinergia tra la comunità locale e il formaggio, e di raccontare un’identità unica e forte.

L’inaugurazione, fissata per sabato 20 settembre, segna un nuovo capitolo per Atena Lucana, un nuovo inizio per una comunità che con passione per territorio.