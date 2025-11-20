Tenuta Fontana: Rinascimento Vitivinicolo tra Storia e Innovazione Campana

Tenuta Fontana: Un Nuovo Rinascimento Vitivinicolo tra Storia, Innovazione e Identità CampanaTenuta Fontana, storica azienda vitivinicola radicata nel cuore del Sannio beneventano ma con un’ambiziosa visione che si proietta nel Casertano, si appresta a inaugurare un capitolo cruciale della sua evoluzione.

La famiglia Fontana, custode di un patrimonio enologico secolare, ha sempre perseguito la nobile missione di riscoprire e valorizzare i vitigni autoctoni campani, tessendo un legame profondo e autentico con il territorio che li genera.

L’impegno di Tenuta Fontana si estende anche alla gestione della prestigiosa vigna della Reggia di Caserta, un connubio perfetto tra storia monumentale e produzione vitivinicola d’eccellenza.

La presenza attiva dell’azienda nel tessuto economico locale è testimoniata dall’elezione di Mariapina Fontana alla presidenza della sezione Turismo di Confindustria Caserta, un segnale di leadership e di forte integrazione con il mondo imprenditoriale.

Per accelerare questa fase di crescita, Tenuta Fontana ha stretto una partnership strategica con Le Ali di Mercurio, società di consulenza enologica guidata dal rinomato enologo Vincenzo Mercurio.

Questa collaborazione rappresenta un investimento nella competenza e nell’innovazione, con l’obiettivo di elevare la qualità dei vini e di definire una precisa direzione tecnica.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso con Tenuta Fontana,” afferma Mercurio.

“Il nostro impegno sarà quello di accompagnare l’azienda verso una crescita sostenibile, focalizzandoci sulla valorizzazione dell’identità dei vitigni campani, come l’Asprinio e lo Sciascinoso, interpretandoli attraverso un linguaggio enologico contemporaneo, rispettoso delle tradizioni ma proiettato verso il futuro.

“Antonio Fontana, titolare dell’azienda insieme alla sua famiglia, esprime grande soddisfazione per questa nuova fase.

“Abbiamo sempre creduto nel potenziale dei vitigni autoctoni campani – sottolinea – e ora siamo pronti a investire per consolidare la nostra presenza sui mercati nazionali e internazionali.

La vigna di San Silvestro, all’interno del Parco della Reggia di Caserta, rappresenta il simbolo tangibile del nostro impegno: un ponte che unisce la ricchezza storica, la cultura millenaria e l’innovazione tecnologica.

”L’arrivo di Vincenzo Mercurio coincide con una profonda revisione della gamma prodotti.

L’Asprinio, sia nella versione ferma che spumante, verrà esaltato come simbolo identitario, un omaggio a una viticoltura antica e nobile, capace di esprimere la personalità unica del territorio.

Parallelamente, lo Sciascinoso, un vino agile e conviviale, sarà dedicato a conquistare i palati delle nuove generazioni, offrendo un’esperienza gustativa fresca e accessibile.

Tenuta Fontana, con questo ambizioso progetto, non si limita a produrre vino, ma si propone di raccontare una storia, un territorio, un’identità: quella della Campania, terra di sapori autentici e tradizioni millenarie.

Un percorso di eccellenza che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici.