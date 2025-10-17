Valpolicella a Napoli: Un Incontro di Eccellenze Italiane

Valpolicella a Napoli: un Dialogo tra Tradizioni e EccellenzeNapoli si tinge di rosso, non solo per la passione che anima la sua gente, ma per il debutto campano del Consorzio di tutela vini Valpolicella, in un evento che celebra l’incontro tra due pilastri dell’eccellenza agroalimentare italiana: i vini veneti e il Parmigiano Reggiano.

“Napoli in Rosso Amarone”, ospitato nell’elegante cornice di Palazzo Petrucci, ha rappresentato un’immersione sensoriale alla scoperta dei vini di Valpolicella, dall’Amarone al Recioto, in un contesto di raffinatezza e tradizione partenopea.

L’iniziativa, che segue il percorso già consolidato di Roma e Venezia, segna un’espansione strategica per il Consorzio, riconoscendo in Napoli una città in fermento, con una crescita turistica significativa, soprattutto nel segmento di viaggiatori premium, un target ideale per i vini di Valpolicella.

Il Presidente del Consorzio, Christian Marchesini, ha sottolineato come Napoli incarni un ecosistema vibrante, capace di accogliere e valorizzare prodotti d’eccellenza.

L’evento è stato concepito come un ponte tra appassionati di vino, operatori del settore e le più innovative realtà della ristorazione napoletana, con l’obiettivo di ampliare la presenza dei vini valpolicellani a livello regionale, attualmente attorno al 3% del totale delle vendite nazionali.

Il programma ha preso il via con un coinvolgente “walk around tasting” guidato da Ais Campania, un’occasione per esplorare le offerte di dieci prestigiose aziende vinicole, ognuna custode di un patrimonio vitivinicolo unico.

Il viaggio nel gusto è stato completato da una masterclass approfondita, un percorso didattico che ha svelato le complessità e le peculiarità dei vini di Valpolicella, dalla loro produzione alle loro caratteristiche organolettiche.

Un elemento chiave dell’evento è stata la sinergia con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, creando un connubio perfetto tra due prodotti simbolo del Made in Italy.

L’abbinamento dei vini valpolicellani con il Parmigiano Reggiano ha esaltato le caratteristiche di entrambi, offrendo un’esperienza gustativa completa e memorabile.

L’evento si inserisce nel più ampio programma “Quality Heritage of Europe” (Reg.

UE n. 1144/2014), una iniziativa di promozione internazionale cofinanziata dall’Unione Europea che mira ad accrescere la consapevolezza dei consumatori europei sui benefici dei prodotti agroalimentari di qualità, con particolare attenzione a quelli DOP e IGP.

Questo progetto triennale testimonia l’impegno del Consorzio Valpolicella e del Consorzio Parmigiano Reggiano nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla valorizzazione del territorio, della tradizione e della qualità dei prodotti.

Un’occasione per celebrare il patrimonio culturale e gastronomico italiano, proiettandolo verso il futuro.

Aziende partecipanti:* Walk Around Tasting: Albino Armani, Camerani – Adalia, Domìni Veneti, La Romiglia, Nicolis, Pasqua Vigneti e Cantine, Roccolo Callisto, Secondo Marco, Zeni 1870, Zìmē di Celestino Gaspari.

* Masterclass: Camerani – Adalia, Domìni Veneti, Pasqua Vigneti e Cantine, Roccolo Callisto, Secondo Marco, Seiterre Viticoltori dal 1877, Zeni 1870, Zìmē di Celestino Gaspari.