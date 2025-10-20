Vera Pizza Contest: Pizza Napoletana, un Ponte Globale

Il Vera Pizza Contest 2024: un viaggio globale nel cuore della tradizione napoletanaL’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) lancia la sesta edizione del “Vera Pizza Contest”, un’iniziativa che celebra la pizza fatta in casa e che, come un ponte culturale, unisce appassionati da ogni angolo del pianeta.

Il contest, con le sue qualificazioni dal 22 ottobre all’11 novembre e la finale culminante a Napoli il 10 e l’11 dicembre, si propone come un omaggio alla pizza napoletana, reinterpretata e rivisitata con creatività e rispetto per l’autenticità.

Quest’anno, il format si conferma accessibile e inclusivo: non sono richieste competenze professionali né attrezzature specifiche.

Il requisito fondamentale è possedere un forno domestico o una friggitrice, e soprattutto, un’autentica passione per l’arte della pizza.

Questo approccio ha permesso all’iniziativa di raggiungere, nell’edizione precedente, oltre 1300 partecipanti provenienti da 53 paesi, generando un coinvolgimento di circa centomila persone attraverso i social media.

“Si tratta di un’iniziativa che abbraccia il mondo in un’ottica di apertura e partecipazione,” afferma Antonio Pace, presidente dell’AVPN. “Il Vera Pizza Contest è una vetrina per chi ama la pizza, per chi la fa con il cuore, utilizzando ingredienti di qualità e seguendo i principi del nostro disciplinare.

Vogliamo così esaltare la pizza napoletana come simbolo del nostro Paese, ma anche come linguaggio universale capace di esprimere la ricchezza e la diversità delle culture che la adottano e la trasformano.

“Il percorso verso la finale napoletana si articola in due fasi.

La prima, di selezione online, si svolgerà dal 22 ottobre all’11 novembre, durante la quale i partecipanti potranno inviare una fotografia della loro creazione tramite Messenger.

I regolamenti dettagliati sono disponibili sul sito ufficiale dell’AVPN. Una giuria di maestri pizzaioli avrà il compito di selezionare cinque opere meritevoli ogni settimana, aprendo la strada alla seconda fase, che si concluderà il 21 novembre con la proclamazione dei tre finalisti.

La finale, che si terrà a Napoli, offrirà ai contendenti l’opportunità di presentare al pubblico e alla giuria esperta non solo le loro creazioni più innovative, ma anche un “cavallo di battaglia” e una classica margherita, espressione del cuore e dell’anima della pizza napoletana.

Il Vera Pizza Contest, oltre a promuovere la passione per la pizza, offre anche ricchi premi, tra cui attrezzature professionali, forniture di ingredienti di alta qualità e corsi di formazione.

Il vincitore si aggiudicherà un corso professionale base di 9 giorni e un forno KYS Vero 500 PRO KYS Norway, mentre al secondo e al terzo classificato spetteranno, rispettivamente, un corso professionale avanzato e un corso amatoriale.

Un riconoscimento ulteriore per tutti i finalisti, nonché per i primi quindici classificati, è l’accesso alle finali della categoria Amatori del Vera Pizza Napoletana Champion 2026, l’evento clou che celebra l’eccellenza della pizza napoletana autentica.

Il successo del Vera Pizza Contest è reso possibile grazie al supporto di partner prestigiosi come Molino Caputo, Sorì, GI.

metal, KYS Norway e Mec Palmieri, e alla collaborazione di maestri pizzaioli provenienti da tutto il mondo, che condividono la passione per la pizza e la volontà di promuoverne la tradizione in tutte le sue forme.

Tra i maestri coinvolti figurano figure di spicco come Salvatore Santucci (Italia), Peterson Secco (Brasile), Jedrzej Lewandowski (Polonia), Peppe Miele (USA) e molti altri, testimonianza dell’impatto globale del Vera Pizza Contest e dell’amore universale per la pizza napoletana.