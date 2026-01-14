Vera Pizza Day 2024: Tradizione, Innovazione e Solidarietà

Il Vera Pizza Day si configura come un appuntamento cruciale per la comunità della pizza napoletana, ben oltre la mera celebrazione.

È un momento di condivisione, riflessione e sguardo rivolto al futuro, un’occasione per rafforzare l’identità e il senso di appartenenza all’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), proiettando al contempo il valore del prodotto e del mestiere su scala internazionale.

Quest’anno, in concomitanza con la festa di Sant’Antonio, patrono dei pizzaioli, l’AVPN ribadisce il profondo legame tra la pizza napoletana e la tradizione del dono, un gesto intrinsecamente legato alla condivisione e alla costruzione di legami.

La celebrazione si evolve, abbandonando il formato della maratona continua di 24 ore per abbracciare una piattaforma digitale globale, accessibile a tutti, in ogni fuso orario.

Dal 17 al 31 gennaio, video e masterclass, disponibili gratuitamente in otto lingue – italiano, inglese, spagnolo, francese, polacco, turco, filippino e giapponese – offriranno un viaggio immersivo tra culture e tradizioni, promuovendo la scoperta e l’apprezzamento della vera pizza napoletana.



Il Vera Pizza Day 2024 assume un significato ancora più profondo, intrecciandosi con un’iniziativa di carattere sociale e umano.

I maestri AVPN si uniscono per realizzare la “Pizza della Solidarietà”, destinata alla Caritas Diocesana di Napoli.



Un gesto concreto di vicinanza e impegno verso il territorio, sigillato dall’accensione solenne del forno.

Inoltre, i prestigiosi Sant’Antuono Awards, ideati in collaborazione con la Fondazione Un Verde, riconosceranno coloro che si sono distinti nella promozione e divulgazione della pizza napoletana, con un focus particolare sull’impatto sociale.

L’impegno dell’AVPN non si limita alla celebrazione.

Parallelamente, la presenza al SIGEP World di Rimini, fiera di riferimento nel settore alimentare, rappresenta un’importante vetrina per il dialogo e il networking. Lo stand AVPN, con i suoi talk e workshop tecnici, coniuga formazione e analisi del settore, con interventi di maestri come Franco Pepe e Renato Bosco.



La Pizza Arena ospiterà approfondimenti sull’evoluzione della professione, le nuove dinamiche di marketing e le frontiere della pizza napoletana, quest’anno con un focus sull’India, paese ospitato dal SIGEP.

Un’analisi socio-economica del settore, realizzata in collaborazione con il CNR, la FIPE Campania e l’Università Parthenope, offrirà una panoramica completa delle tendenze di consumo e delle nuove opportunità.

Il focus “Pizza Napoletana 100% Campana” dedicherà un’intera giornata all’eccellenza della filiera regionale, mettendo in voce giornalisti, esperti e maestri pizzaioli.



In definitiva, il Vera Pizza Day 2024 non è solo una festa, ma un vero e proprio progetto culturale, sociale ed economico, volto a preservare la tradizione, promuovere l’innovazione e rafforzare il legame con il territorio, proiettando la pizza napoletana come ambasciatrice di eccellenza e convivialità nel mondo.



