Vino e Solidarietà: Alba Vitae sostiene donne e ricerca

Nel cuore di un’iniziativa che fonde passione enologica e impegno sociale, il progetto Alba Vitae, promosso dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais) in collaborazione con le sue delegazioni regionali, si configura come un ponte tra il piacere del vino e la solidarietà verso chi ne ha più bisogno.

Un modello virtuoso che, anno dopo anno, raccoglie fondi destinati a organizzazioni impegnate nel sociale, dimostrando come il mondo del vino possa essere un motore di cambiamento positivo.

Il 2024 ha visto la delegazione Campania scegliere di sostenere Le Kassandre, un’associazione femminile nata nel 2004 con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere e promuovere l’uguaglianza.

L’etichetta di beneficenza, un Campi Flegrei Falanghina 2023 CRUna DeLago – La Sibilla, ha generato un contributo di 2.750 euro, un segnale tangibile dell’impegno di AIS Campania verso una comunità più equa e sicura.

Marianna Hasson, vicepresidente di Le Kassandre, ha espresso la profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando come il contributo permetterà di ampliare le attività di supporto alle donne vittime di violenza, offrendo percorsi di reinserimento sociale e lavorativo attraverso l’arte, la cultura e l’espressione creativa.

Guardando al 2025, la direzione è quella di sostenere Komen Italia, un’organizzazione leader nella sensibilizzazione e nella prevenzione del tumore al seno, una sfida globale che richiede un impegno costante e coordinato.

Per l’occasione, Cantine Alois ha donato una bottiglia speciale: il suo prestigioso IGT Terre del Volturno Pallagrello Bianco Morrone 2021, presentato in un’elegante cassetta in legno e contenitore di vetro, arricchita da un campione di terreno proveniente dalla vigna di famiglia.

Questo gesto simbolico sottolinea il legame profondo tra il territorio, la tradizione vitivinicola e l’impegno sociale.

Alba Vitae rappresenta un’opportunità unica per i produttori di vino di distinguersi non solo per la qualità dei loro prodotti, ma anche per il loro impegno verso la responsabilità sociale d’impresa.

Ogni anno, una cantina selezionata offre un’etichetta speciale, un magnum celebrativo in edizione limitata, che diventa un simbolo di generosità e solidarietà.

Il ricavato della vendita, interamente devoluto, alimenta progetti che mirano a migliorare la vita di individui e comunità, rafforzando il legame tra il piacere del vino e la costruzione di un futuro più giusto e solidale.

L’iniziativa non è solo un gesto di beneficenza, ma un vero e proprio investimento nel benessere sociale, un esempio di come il mondo del vino possa contribuire attivamente a costruire un futuro migliore per tutti.