Visone campione del mondo: la pizza napoletana conquista il Vera Pizza Contest

Il culmine di un percorso di selezione che ha attraversato il globo, testimoniato da ben 1360 pizze candidate provenienti da 42 nazioni, ha incoronato Pasquale Visone, pizzaiolo di origini napoletane ma con una solida formazione veneta, vincitore del prestigioso “Vera Pizza Contest 2025” organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

L’edizione si è distinta per la sua eccezionale partecipazione, con 965 pizze ammesse alla fase di gara dopo un rigoroso processo di valutazione che ha escluso le proposte non conformi al disciplinare AVPN, rafforzando l’immagine di un’iniziativa di portata internazionale in continua espansione sia in termini di numeri che di qualità.

Il secondo posto è andato a Roberto Del Giudice, premiato con un corso intensivo di tre giorni tenuto dai maestri pizzaioli dell’associazione, mentre Patryk Chorąży si è aggiudicato un percorso formativo di quattro ore.

Oltre ai corsi, tutti i finalisti hanno ricevuto generosi omaggi, tra cui attrezzature professionali all’avanguardia, forni innovativi, un’ampia selezione di prodotti gastronomici di pregio, frutto della collaborazione con partner strategici.

La decisione finale, che ha determinato i tre contendenti – Visone, Del Giudice e Chorąży – è stata presa da una giuria composta da 14 maestri pizzaioli, sostituendo l’anno precedente il voto popolare tramite la piattaforma Facebook.

Paolo Surace, segretario generale AVPN, ha sottolineato l’intensità della competizione, riflesso della passione globale per la pizza.

“Questo fenomeno continua a muovere persone e culture,” ha affermato, esprimendo gratitudine alla giuria, in particolare a Peter Surace, Luciano Pignataro e Giusy Ferraina, per la loro professionalità e a tutti i partecipanti per aver contribuito a consolidare il ruolo centrale dell’AVPN.”Vincere è un’emozione indescrivibile,” ha dichiarato Pasquale Visone, il nuovo campione.

“Questo premio rappresenta un impulso straordinario per la mia crescita professionale.

Ringrazio l’AVPN e tutti i maestri per il loro impegno nella tutela della tradizione della pizza napoletana e per aver aperto le porte a chi, come me, desidera apprendere e mettersi alla prova.

”Il trionfo di Visone segna il preludio a una nuova sfida: il “Best AVPN Pizzeria 2025”, un torneo a campo mondiale in cui i pizzaioli stessi si trasformano in giudici, valutando le eccellenze del settore.

La settima edizione del contest coinvolge ben 62 nazioni, con l’ambita inclusione di pizzerie provenienti da India e Filippine, amplificando ulteriormente l’arena competitiva.

I criteri di valutazione non si limitano alla qualità della pizza, ma abbracciano l’attenzione nella scelta delle materie prime, gli abbinamenti proposti, il servizio offerto in sala e la cura degli spazi.

Il roll of honor del contest, che include nomi illustri come La Notizia di Enzo Coccia, 50 Kalò di Ciro Salvo, Pizzeria da Attilio di Attilio Bachetti, Casa De Rinaldi di Salvatore De Rinaldi, Andrè Guidon di Leggera e Jedrzej Lewandoski di Zielona Gorka, testimonia il valore e il prestigio dell’iniziativa.

Antonio Pace, presidente AVPN, ha espresso grande entusiasmo per la crescita continua del numero di pizzerie che scelgono di aderire all’associazione.

“L’ingresso di indirizzi in India e nelle Filippine segna l’avvio di un’edizione del ‘Best AVPN Pizzeria’ ancora più internazionale, un titolo che ha un valore unico perché i pizzaioli stessi scelgono il vincitore, a dimostrazione dello spirito di condivisione e crescita che anima la nostra comunità globale.

“