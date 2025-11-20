VitignoItalia Napoli: Un Viaggio Sensoriale nel Vino Italiano

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore del Patrimonio Vitivinicolo Italiano: Anteprima VitignoItalia Napoli 2024Napoli si appresta a celebrare un evento di primaria importanza per il panorama enogastronomico nazionale: l’Anteprima VitignoItalia, tappa inaugurale che prelude alla prestigiosa fiera “VitignoItalia 2026”.

Lunedì 24 novembre, l’Hotel Excelsior si trasformerà in un crocevia di sapori e storie, accogliendo oltre 500 etichette provenienti da 100 aziende che incarnano la ricchezza e la diversità dei territori vitivinicoli italiani.

Questo appuntamento non è una semplice degustazione, ma un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso le eccellenze del Made in Italy.

La giornata sarà scandita da un caleidoscopio di aromi e sensazioni, dalle bollicine più raffinate del Nord, che esprimono l’eleganza e la perizia artigianale, ai corposi rossi del Centro Italia, custodi di tradizioni secolari, fino ai vini iconici del Sud, che narrano la passione e l’anima di una terra generosa.

“Siamo entusiasti di inaugurare questa nuova edizione”, afferma Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, “un’occasione irripetibile per riunire produttori affermati e nuove realtà emergenti, con l’obiettivo di esaltare la straordinaria varietà del nostro patrimonio vitivinicolo.

” L’evento è il frutto di una collaborazione sinergica con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, pilastro fondamentale di sostegno, e con ICE, che amplifica la visibilità del settore a livello internazionale.

Il format dell’Anteprima VitignoItalia si distingue per la sua struttura articolata, con due fasce orarie dedicate a pubblici differenti.

La prima, riservata a stampa e operatori del settore, si svolgerà presso il Grand Hotel Santa Lucia a partire dalle 11:30, culminando in una Masterclass speciale – riservata su invito – per celebrare il ventennale della manifestazione.

Questo momento esclusivo offrirà una selezione delle migliori etichette campane dell’annata 2005, un excursus affascinante attraverso i territori e i vitigni che definiscono l’identità enologica regionale.

Un itinerario che spazierà dal Taburno, con la Falanghina Facetus di Fontanavecchia, al Cilento e il suo Pietraincatenata di Luigi Maffini, per poi abbracciare le coste amalfitane con Marisa Cuomo e il suo Fiorduva, il Taurasi, il Lacryma Christi e il Falerno del Massico, ognuno con la propria storia e il proprio carattere.

L’esperienza sarà arricchita dalle testimonianze di esperti del settore come Luciano Pignataro, Tommaso Luongo e Luciano D’Aponte.

Un’attenzione particolare è rivolta alla stampa internazionale, con giornalisti provenienti da Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Germania, invitati grazie alla collaborazione con ICE.

Questo impegno si traduce in un “educational tour” il giorno successivo all’evento, quest’anno focalizzato sui Campi Flegrei, per un’immersione completa nelle pratiche di produzione e nella cultura vitivinicola.

A partire dalle 14:30, l’appuntamento si apre agli operatori del settore, sommelier e stampa, per poi proseguire con una sessione dedicata agli appassionati dalle 17:30.

L’Anteprima VitignoItalia non è solo una vetrina commerciale, ma un’occasione per celebrare la passione, la tradizione e l’innovazione che animano il mondo del vino italiano, un vero tesoro da scoprire e valorizzare.