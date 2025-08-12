White Fest 2024: Festa, Musica e Mozzarella DOP da Caserta

White Fest 2024: Celebrazione dell’Eccellenza Bufalina tra Musica, Sapori e Radici TerritorialiCancello ed Arnone (Caserta) si prepara ad accogliere l’edizione numero 47 del White Fest, un evento che, dal 1° al 3 agosto, trasformerà la cittadina in un vibrante crocevia di cultura, gastronomia e musica. Più che una semplice sagra, il White Fest si è evoluto in un vero e proprio festival, un potente motore di sviluppo economico e un’occasione irripetibile per valorizzare l’intera filiera della mozzarella di bufala campana, pilastro fondamentale dell’economia locale.Il sindaco Raffaele Ambrosca sottolinea l’importanza cruciale del settore bufalino per il tessuto socio-economico del territorio: “Il Comune trae dalla filiera bufalina circa il 60% delle sue risorse”, evidenziando la sua incisività in termini di occupazione e reddito. La presenza di centodue allevamenti, che ospitano venticinquemila capi bufalini, unitamente a quattordici caseifici, testimonia la vitalità e la concentrazione di competenze specifiche che contraddistinguono il comprensorio.Il festival, che si arricchisce ogni anno con ospiti di spicco nel panorama musicale italiano, rappresenta un’occasione privilegiata per promuovere l’immagine del prodotto DOP a livello nazionale e internazionale. Quest’anno, il cartellone degli artisti includerà nomi di rilievo come Luché e Gabbani, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato.Coldiretti Caserta, partner storico dell’evento, si conferma al fianco degli allevatori, con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità del settore. Il presidente Ettore Bellelli evidenzia l’impegno costante per la stipula di un contratto che garantisca una remunerazione equa per gli allevatori e una distribuzione ottimale del latte, in particolare nei periodi di maggiore domanda, come la primavera e l’estate. “Latte di qualità per un prodotto di qualità” riassume la filosofia che guida l’associazione. Il Mercato di Campagna Amica di Coldiretti offrirà ai visitatori un’ampia selezione di prodotti a chilometro zero, abbinati a delizie dello street food contadino, un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici della terra.La Regione Campania, rappresentata dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, ribadisce il suo solido supporto all’iniziativa, riconoscendo il settore bufalino come fonte di grande orgoglio e soddisfazione. In seguito al White Fest, sono previsti altri importanti appuntamenti per promuovere l’eccellenza agroalimentare regionale.L’esperienza del White Fest è anche un ricordo di una fase complessa, segnata dalla lotta contro la brucellosi e dalle difficili scelte necessarie per garantire la salute del bestiame. L’attenzione e gli aiuti predisposti dimostrano l’impegno costante per il benessere degli allevatori e la crescita del comparto.Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso il direttore Piermaria Saccani, sottolinea l’importanza cruciale degli eventi territoriali per la promozione del prodotto DOP e la valorizzazione del territorio di origine. Questi luoghi sono custodi di una tradizione secolare e di una cultura enogastronomica unica, che attirano turisti e appassionati da tutto il mondo.A completare il quadro, l’Associazione Campana Avicoltori, presieduta da Ludovico Abagnale, presenterà una suggestiva mostra dedicata alle razze avicole ornamentali, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare specie antiche, come la gallina napoletana monnezzara, rischiando l’oblio. Un progetto che testimonia l’impegno nella salvaguardia del patrimonio zootecnico e nella promozione di un’agricoltura diversificata e sostenibile. Il White Fest, dunque, si configura come un evento multiforme, capace di coniugare tradizione, innovazione e sviluppo sostenibile, celebrando l’eccellenza bufalina e il suo profondo legame con il territorio campano.