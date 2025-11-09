Cartoceto: Festival dell’Olio, un viaggio nel cuore delle Marche

Cartoceto si veste di verde e oro per l’ottava edizione del suo Festival dell’Olio, un evento che si configura come molto più di una semplice mostra mercato: è un vero e proprio viaggio nel cuore delle tradizioni marchigiane, un ponte tra produttori, consumatori e un territorio ricco di storia e passione.

L’appuntamento, promosso con il patrocinio della Regione Marche e del Ministero dell’Agricoltura, si articola in un’esperienza sensoriale completa, pensata per coinvolgere ogni età e interesse.

Piazza Garibaldi, fulcro della manifestazione, si anima di vivaci colori e profumi inebrianti, con stand che offrono un’ampia selezione di prodotti agroalimentari a chilometro zero.

Oltre all’olio extravergine DOP, presidio di eccellenza che dà il nome alla kermesse, sono presenti vini pregiati, conserve artigianali, formaggi locali e altre specialità gastronomiche, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle antiche tecniche di produzione.

Il percorso, che si snoda tra le vie del borgo, offre l’opportunità di scoprire le botteghe artigiane e le osterie tipiche, dove maestri cuochi reinterpretano le ricette tradizionali con creatività e innovazione.

Un’attenzione particolare è riservata ai frantoi storici, dove i visitatori possono assistere alla pressatura delle olive e degustare l’olio appena estratto, un nettare prezioso che racchiude il sapore autentico del territorio.

Parallelamente, un programma di eventi e attività animate il Festival.

“Nettare Divino”, curato dagli studenti dell’Istituto Cecchi, offre degustazioni guidate e laboratori creativi, mentre i più piccoli sono i protagonisti di laboratori didattici a tema, che li avvicinano al mondo dell’olio e della natura.

L’esibizione del Corpo Bandistico di Cartoceto durante il taglio del nastro sottolinea l’importanza della musica come elemento identitario del borgo.

Il Festival non è solo una vetrina per i prodotti locali, ma anche un’occasione di incontro e scambio culturale, che celebra l’identità del territorio e rafforza il legame tra le comunità.

La presenza di autorità civili e religiose testimonia il valore dell’evento come motore di sviluppo economico e sociale per la regione.

La data del 16 novembre segna un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza autentica e scoprire le meraviglie della cultura e del gusto marchigiano.