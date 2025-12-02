Cibaria 2025: Eccellenze Marchigiane a Villa Potenza

Cibaria 2025: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore dell’Eccellenza Enogastronomica MarchigianaVilla Potenza, gioiello storico a due passi da Ancona, si prepara ad accogliere l’attesissima quattordicesima edizione di Cibaria, la rassegna che da anni rappresenta il punto di riferimento per il settore enogastronomico e della ristorazione nelle Marche e non solo.

Dal 6 all’8 dicembre, la manifestazione si configurerà come un vero e proprio crocevia di professionisti, produttori artigianali, appassionati gourmet e visitatori desiderosi di scoprire le ultime tendenze, i sapori autentici e le innovazioni che plasmano il panorama culinario contemporaneo.

Cibaria 2025 non è semplicemente una fiera; è un ecosistema di esperienze.

Al di là degli innumerevoli stand espositivi, che presenteranno una panoramica esaustiva delle eccellenze regionali e nazionali, la rassegna si propone di stimolare un dialogo costruttivo tra i diversi attori del settore, promuovendo la condivisione di conoscenze, l’innovazione e la valorizzazione del territorio.

Il cuore pulsante dell’evento saranno gli stand, veri e propri laboratori di gusto dove si affiancano prodotti DOP e IGP, specialità tradizionali reinterpretate in chiave moderna, tecnologie avanzate per la ristorazione professionale e attrezzature all’avanguardia.

La manifestazione si pone l’obiettivo di offrire un quadro completo e dinamico dell’intero ciclo produttivo, dall’agricoltura alla tavola.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Un ricco calendario di seminari, workshop e masterclass, tenuti da esperti del settore, offrirà ai professionisti l’opportunità di approfondire temi cruciali come la sostenibilità alimentare, la valorizzazione delle biodiversità, le nuove tecniche di cottura e l’innovazione nella presentazione dei piatti.

Questi momenti di apprendimento si integreranno con iniziative di mentoring per giovani chef emergenti, creando un ponte tra tradizione e futuro.

L’ “Angolo del Sommelier” si confermerà un punto focale, celebrando l’universo vitivinicolo italiano con degustazioni guidate, incontri con produttori e approfondimenti sulle diverse espressioni regionali.

Non solo vino, ma anche un focus sulle birre artigianali, un settore in continua espansione che racconta la creatività e l’innovazione del Made in Italy.

Gli show cooking, esibizioni culinarie di altissimo livello, saranno il teatro di un incontro tra maestri cuochi e talenti emergenti.

Ogni performance sarà un viaggio sensoriale, un’esplorazione di sapori, tecniche e tradizioni, arricchito da degustazioni che permetteranno ai presenti di apprezzare appieno l’arte della ristorazione.

Si punterà a rappresentare non solo la cucina regionale, ma anche a presentare influenze internazionali reinterpretate con ingredienti locali, evidenziando la capacità di sintesi e l’adattamento del panorama culinario contemporaneo.

Un’area dedicata alle eccellenze locali sarà un autentico viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio marchigiano: formaggi artigianali, salumi prelibati, conserve fatte in casa, dolci tradizionali, oli extravergine d’oliva e molto altro.

Questo spazio si configurerà come un racconto del territorio, un omaggio al lavoro dei piccoli produttori che custodiscono e tramandano saperi millenari.

Si presterà particolare attenzione alla narrazione dietro i prodotti, raccontando le storie delle famiglie produttrici e i processi di lavorazione artigianali.

L’ingresso sarà gratuito sabato 6 dicembre, mentre domenica 7 e lunedì 8 sarà pari a 5 euro, un piccolo contributo per sostenere l’impegno di Cibaria a promuovere la cultura enogastronomica e a valorizzare il patrimonio territoriale.