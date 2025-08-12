Fileni: Centro di Eccellenza per la Qualità Avicola, un Investimento Strategico

Fileni inaugura un centro di eccellenza per la Qualità Avicola: un investimento strategico per il futuro dell’alimentazione sicuraCingoli (Macerata) – Il Gruppo Fileni, leader indiscusso nel panorama avicolo italiano, rafforza il suo impegno verso la qualità e l’innovazione con l’inaugurazione di un laboratorio all’avanguardia dedicato alla sicurezza alimentare. La cerimonia, alla presenza di autorità di spicco quali il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il Sindaco di Cingoli, Michele Vittori, sottolinea la centralità del territorio marchigiano nell’evoluzione strategica del Gruppo.Il nuovo centro, esteso su una superficie di 300 metri quadrati all’interno del polo produttivo della Piattaforma Fileni, non rappresenta un semplice ampliamento delle infrastrutture aziendali, ma un vero e proprio investimento nel futuro dell’alimentazione sicura e della salute pubblica. Il laboratorio è concepito per superare gli standard di controllo esistenti, adottando metodologie analitiche avanzate e integrando personale altamente specializzato, composto da medici veterinari, biologi e tecnici di laboratorio, in grado di affrontare le sfide complesse poste dalla sicurezza microbiologica e chimica delle carni avicole.La struttura è equipaggiata per l’analisi approfondita di specie batteriche cruciali per la sicurezza alimentare, con l’obiettivo di identificare e quantificare anche la presenza di contaminanti emergenti. L’integrazione di un dipartimento di chimica analitica, affiancato a quello batteriologico, consente una valutazione olistica della qualità delle materie prime, estendendo l’indagine al di là dei parametri microbiologici convenzionali. Fileni intende posizionare il laboratorio come un punto di riferimento non solo per l’azienda, ma per l’intero settore avicolo, promuovendo la condivisione di conoscenze e la collaborazione scientifica. A tal fine, sono state avviate e saranno intensificate collaborazioni strategiche con istituzioni accademiche e centri di ricerca di primaria importanza, quali l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM), l’Università di Camerino e l’Università Politecnica delle Marche. Queste partnership apriranno le porte a opportunità di tirocinio e progetti di tesi per giovani talenti del territorio, contribuendo a formare la prossima generazione di esperti in sicurezza alimentare.“Questo traguardo rappresenta una testimonianza tangibile del nostro impegno continuo verso l’eccellenza”, ha dichiarato Roberta Fileni, Vice Presidente del Gruppo. “Investire in innovazione e qualità è un dovere nei confronti dei consumatori e un fattore chiave per la crescita sostenibile di Fileni. Il nostro legame con le Marche è profondo e vogliamo continuare a rafforzare il nostro ruolo di protagonisti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.”Il laboratorio non è solo un investimento economico, ma un atto di responsabilità sociale, che conferma l’impegno del Gruppo Fileni a garantire prodotti sicuri e di alta qualità, promuovendo la fiducia dei consumatori e rafforzando la reputazione del Made in Italy nel mondo. La struttura si pone come un motore di innovazione e un catalizzatore di progresso per l’intero settore avicolo italiano.