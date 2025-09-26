Bar d’Italia: Anima del Paese, Tra Caffè e Innovazione

Oltre il Caffè: il Bar, Anima del Territorio, Custode di Tradizione e InnovazioneIl rito del caffè, l’incontro in un luogo, l’eco di voci e storie: ecco, il bar.

La Guida Bar d’Italia 2.

La vita pulsante, il sorriso di un barista, il profumo inebriante del caffè appena fatto, il profumo di pane appena sfornato, il suono dei bicchieri che tintinnano.

Il bar è il microcosmo della vita, un crocevia di storie, un luogo di appartenenza, un simbolo, più che mai, dell’identità nazionale.

La guida del Gambero Rosso, in collaborazione con illyc affè, esplora questo universo complesso e in evoluzione, in un percorso che ne rivela le anime, le, le nuove sfumature, le nuove identità.

Il Bar come Specchio del PaeseLa presentazione alla prestigiosa sede del Teatro Manzoni di Milano è un omaggio al cuore pulsante del territorio.

Dopo ventisei edizioni, si configura come uno studio approfondito, una ricerca meticolosa che svela i segreti, le caratteristiche distintive di un settore in continua evoluzione.

Più di un semplice locale: il bar diventa palcoscenico di cambiamento sociale.

Il premio “Bar dell’Anno” a “Pane, Vino e Cucina” di Udine non è solo un riconoscimento di eccellenza gastronomica, ma soprattutto un simbolo di un nuovo modo di fare impresa: una filosofia che integra sostenibilità ambientale, etica sociale e innovazione tecnologica.

La ricerca di energia rinnovabile, il sostegno alla filiera corta, la lotta allo spreco alimentare, l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà: sono queste le pietre miliari di un percorso che risponde alle sfide del nostro tempo, che porta il valore della responsabilità al centro del business.

Un Mosaico di EccellenzeLa Guida Bar d’Italia 2026 è un mosaico di eccellenze, un viaggio attraverso il territorio alla scoperta di realtà uniche, ognuna con la propria identità.

Oltre 1100 locali recensiti, 107 nuovi ingressi che testimoniano la vitalità e la capacità di rinnovamento del settore.

Dalla Lombardia, regione leader per numero di locali selezionati, al Lazio, all’Emilia Romagna, al Piemonte, alla Campania, alla Puglia: un itinerario attraverso le bellezze del nostro Paese, un racconto di persone, di storie, di passione.

La classificazione dei locali, declinata in “Tazzine” (per l’eccellenza del caffè) e “Piccoli Chicchi” (per la qualità del servizio), evidenzia la ricerca costante dell’eccellenza, la cura dei dettagli, la passione per il prodotto.

Le “Tazzine” d’oro sono un riconoscimento al merito, un simbolo di professionalità, di dedizione, di amore per il proprio mestiere.

I nuovi ingressi sono una promessa di futuro, un invito alla scoperta di realtà innovative, capaci di interpretare le tendenze del momento, di anticipare i desideri dei consumatori.

Più che un Caffè: un Rituale, un’Identità, un ValoreIl bar è un luogo di incontro, di scambio, di condivisione.

È il luogo dove si fanno amicizia, dove si creano legami, dove si racconta la giornata.

È il luogo dove si celebra la bellezza della vita, dove si condividono emozioni, dove si creano ricordi.

Il bar è parte integrante del tessuto sociale italiano, un elemento imprescindibile dell’identità nazionale.

Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile de Il Gambero Rosso, sottolinea come il bar sia un luogo di appartenenza, un punto di riferimento per la comunità, un simbolo di tradizione e innovazione.

Cristina Lualdi Scarlatti, Amministratore Delegato di illycaffè, evidenzia come qualità, innovazione e sostenibilità siano valori imprescindibili per un’azienda che si prende cura del territorio e delle persone.

Il premio “Bar dell’Anno” è un modo per celebrare quelle realtà che riescono a trasformare questi valori in esperienze autentiche, capaci di emozionare e di ispirare.

Un viaggio sensoriale e culturale alla scoperta dell’anima del bar, custode di storie, di sapori, di identità.

Un percorso che ci invita a riscoprire il valore del tempo condiviso, della convivialità, del piacere autentico.