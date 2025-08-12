Birra Artigianale: Inaugurata la Fiera Mitteleuropea a Generali Convention Center

Un’ondata di fermento e sapori inaspettati anima il Generali Convention Center: è inaugurata la prima Fiera Mitteleuropea della Birra Artigianale, un evento che si prefigge di celebrare la creatività e l’eccellenza del panorama brassicolo, non solo italiano, ma anche internazionale. Fino al 2 giugno, la fiera rappresenta un crocevia di esperienze gustative e di scoperta, accogliendo una trentina di birrifici selezionati, ognuno portatore di una storia unica e di un approccio artigianale distintivo.L’apertura, un vero e proprio taglio del nastro simbolico, ha visto la presenza di figure chiave del territorio: l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, pilastro della politica locale, il vicesindaco e assessore alle Politiche economiche Serena Tonel, motore dello sviluppo economico cittadino, Fabio Vitale, l’architetto dell’evento, e Filippo Vidiz, socio amministratore di FreshMedia, che ne ha curato la promozione e l’immagine. La loro presenza testimonia l’importanza attribuita all’iniziativa, considerata un volano per l’economia locale e un’occasione per promuovere il territorio.La fiera non si limita ad essere un semplice mercato di birre: si configura come un vero e proprio ecosistema culturale. Un’area esterna, denominata “Il Villaggio del Gusto”, arricchisce l’esperienza con un’ampia offerta gastronomica, abbinando le birre a specialità culinarie che ne esaltano i profili aromatici. All’interno, i birrifici, veri e propri laboratori di passione e innovazione, offrono ai visitatori un percorso immersivo. Oltre alle degustazioni guidate, le quali permettono di apprezzare le sfumature e le peculiarità di ogni prodotto, sono previste presentazioni, incontri e approfondimenti sulla storia, le tecniche di produzione e le materie prime utilizzate.L’obiettivo non è solo quello di far conoscere la birra artigianale, ma anche di educare il consumatore, sensibilizzandolo verso una cultura del bere consapevole e responsabile. La fiera si pone, dunque, come ponte tra produttori e appassionati, creando un dialogo costruttivo e stimolante.Il programma della tre giorni prevede una ricca serie di eventi collaterali, tra cui workshop dedicati alla produzione di birra, incontri con esperti del settore e performance artistiche che contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente e festosa. Un’occasione unica per esplorare il mondo affascinante della birra artigianale e scoprire i segreti di una tradizione secolare che si rinnova costantemente, interpretata da artigiani appassionati e creativi. La Fiera Mitteleuropea della Birra Artigianale si configura come un punto di riferimento per tutti gli amanti della birra e un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico del territorio.