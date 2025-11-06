Crisi del Caffè: Innovazione e Sostenibilità per un Futuro Possibile

La sostenibilità del caffè, pilastro di un’economia globale complessa, si trova oggi a un bivio cruciale.
Un incontro internazionale, promosso dalla FAO presso la sua sede di Roma, ha riunito esperti per delineare strategie di sopravvivenza di fronte a una crisi sistemica che affligge la filiera, dalla piantagione alla tazza.
Andrea Illy, figura di riferimento nel settore, ha sottolineato con chiarezza come l’industria del caffè si trovi di fronte a una scelta determinante, indicando percorsi innovativi che fondono antiche pratiche agricole e tecnologie all’avanguardia.
Il futuro del caffè non può prescindere dall’adozione di approcci rigenerativi, capaci di ripristinare l’equilibrio ecologico dei terreni sfruttati intensivamente per decenni.
L’esperienza maturata attraverso il prestigioso Ernesto Illy International Coffee Award, istituzione nata dalla visione di illycaffè, rappresenta un patrimonio prezioso da diffondere capillarmente.
Non si tratta solo di trasferire conoscenze tecniche, ma di implementare programmi di formazione mirati e di introdurre strumenti basati sull’intelligenza artificiale, in grado di ottimizzare la gestione delle risorse, prevedere i rischi climatici e migliorare la qualità del prodotto.
