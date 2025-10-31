Grappa Ig, nasce il Consorzio Nazionale: tutela e valorizzazione

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ufficialmente riconosciuto il Consorzio Nazionale della Grappa Ig, un’istituito nel settore delle bevande spiritose.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2025.

Il nuovo Consorzio Nazionale della Grappa Ig avrà il compito di vigilare sull’utilizzo corretto della denominazione, promuovere iniziative di valorizzazione e sostenere la diffusione della cultura della grappa italiana nel mondo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore.

Il riconoscimento del Consorzio Nazionale della Grappa Ig, sottolineato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, rappresenta una tappa importante per questo prodotto e per l’intero settore delle bevande spiritose a Indicazione Geografica, che vede il primo Consorzio di tutela riconosciuto.

I Consorzi svolgono un ruolo strategico per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle eccellenze italiane.

Difendere il sistema delle Indicazioni Geografiche è un impegno prioritario per l’Italia, un impegno condiviso con gli imprenditori e le loro rappresentanze, per consolidare il futuro del Made in Italy.