Illycaffè: Frappé d’estate, un viaggio in tre gusti.

Illycaffè celebra l’estate con un’inedita collezione di frappé al caffè, tre proposte sensoriali che trascendono la semplice bevanda estiva per divenire vere e proprie “fuggiaste” a destinazioni iconiche. Nata dalla collaborazione con l’Università del Caffè, questa edizione limitata, disponibile anche in versione decaffeinata, non solo risponde al desiderio di freschezza e piacere, ma propone un viaggio olfattivo e gustativo verso luoghi vibranti di storia e cultura.Le tre ricette – Sicilia Sunrise, Kyoto Zen e Bali Escape – sono frutto di un’attenta ricerca di ingredienti naturali e abbinamenti audaci, volti a evocare l’essenza di ciascuna meta. Sicilia Sunrise, un’esplosione di vitalità, unisce la robustezza del caffè con la freschezza agrumata e le note delicate del pompelmo rosa, un omaggio alla vivacità e al sole della Sicilia. Kyoto Zen, invece, abbraccia la filosofia orientale, combinando l’intensità del caffè con la sottile amarezza e il colore verde intenso del matcha, una cerimonia in un bicchiere che invita alla contemplazione e all’armonia. Infine, Bali Escape, un’ode all’esotismo, fonde il caffè con la dolcezza cremosa del cocco, trasportando il palato tra le spiagge bianche e la natura lussureggiante dell’isola indonesiana.La collezione, disponibile dal 4 giugno al settembre 2025, sarà distribuita in edizione limitata nei punti vendita monomarca illy in Italia, Francia e Regno Unito, in formati da 170 ml e 300 ml. Un’esperienza esclusiva sarà riservata al flagship store di illy a Monte Napoleone, Milano, dove i frappé potranno essere degustati comodamente al tavolo, immersi in un’atmosfera raffinata.Per arricchire ulteriormente l’esperienza, ogni acquisto di una ricetta estiva sarà accompagnato da una cartolina illustrata, che racconta la storia e l’ispirazione dietro ogni creazione. La cartolina includerà un QR code che darà accesso a un concorso “instant win”: un’opportunità per vincere voucher da 50 euro, utilizzabili su diverse piattaforme di viaggio, incentivando così la scoperta e l’esplorazione di nuovi orizzonti. Questo gesto non solo premia la fedeltà dei clienti, ma rafforza il legame tra il piacere di un caffè eccezionale e la passione per il viaggio e la scoperta culturale. La collezione rappresenta quindi un invito a farsi trasportare dai profumi e dai sapori dell’estate, onorando la tradizione del caffè illy con un tocco di innovazione e un pizzico di sogno.