Montasio DOP: Vendite in crescita e sguardo al futuro

Nel 2024, il formaggio Montasio DOP ha consolidato la sua posizione nel mercato, registrando un incremento delle vendite pari a quasi il 3% e superando le 780.000 forme commercializzate. Il Consorzio di Tutela ha presentato il bilancio d'esercizio, delineando un percorso improntato alla sostenibilità ambientale, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione di una filiera agroalimentare complessa e radicata nel territorio. Con un fatturato al dettaglio che ha toccato i 70 milioni di euro, questi risultati testimoniano la crescente popolarità di un prodotto che incarna l'eccellenza casearia del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale.Un elemento distintivo è rappresentato dalla produzione di formaggi "Prodotto della Montagna", identificati da una specifica etichetta e riservati alle lavorazioni effettuate ad altitudini superiori ai 600 metri. Ben 70.000 forme, pari al 9% del totale prodotto, portano questo marchio, simbolo tangibile di qualità, autenticità e legame con un ambiente alpino unico. La produzione complessiva, salendo a 764.799 forme, ha superato la programmazione iniziale, indicando una capacità produttiva dinamica e una risposta positiva alle richieste del mercato.Il Consorzio di Tutela, guidato dal Presidente Valentino Pivetta, non si limita a preservare la tradizione, ma investe attivamente nel futuro del Montasio DOP. L'impegno si traduce in un approccio olistico che abbraccia tre pilastri fondamentali: il rispetto della tradizione casearia artigianale, la garanzia di elevati standard di sicurezza alimentare e la promozione dell'innovazione.In quest'ultimo ambito, un progetto scientifico particolarmente ambizioso, realizzato in collaborazione con l'Università di Udine, sta portando avanti ricerche volte a svelare i benefici nutrizionali specifici del Montasio DOP. L'obiettivo primario è identificare e quantificare la presenza di peptidi bioattivi, molecole complesse che si sviluppano durante il processo di stagionatura e che promettono effetti positivi sulla salute umana.Questi composti, secondo le prime evidenze scientifiche, sembrano agire come potenti antiossidanti, contribuendo a proteggere l'organismo dai danni dei radicali liberi.