HomeRegioniFriuliMontasio DOP: Vendite in crescita e sguardo al futuro

Montasio DOP: Vendite in crescita e sguardo al futuro

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Friuli
Articolo precedente
Pasta Sartoriale: Capri, un piatto tra arte e tradizione.
Articolo successivo
Sapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

Nel 2024, il formaggio Montasio DOP ha consolidato la sua posizione nel mercato, registrando un incremento delle vendite pari a quasi il 3% e superando le 780.000 forme commercializzate. Il Consorzio di Tutela ha presentato il bilancio d’esercizio, delineando un percorso improntato alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione di una filiera agroalimentare complessa e radicata nel territorio. Con un fatturato al dettaglio che ha toccato i 70 milioni di euro, questi risultati testimoniano la crescente popolarità di un prodotto che incarna l’eccellenza casearia del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale.Un elemento distintivo è rappresentato dalla produzione di formaggi “Prodotto della Montagna”, identificati da una specifica etichetta e riservati alle lavorazioni effettuate ad altitudini superiori ai 600 metri. Ben 70.000 forme, pari al 9% del totale prodotto, portano questo marchio, simbolo tangibile di qualità, autenticità e legame con un ambiente alpino unico. La produzione complessiva, salendo a 764.799 forme, ha superato la programmazione iniziale, indicando una capacità produttiva dinamica e una risposta positiva alle richieste del mercato.Il Consorzio di Tutela, guidato dal Presidente Valentino Pivetta, non si limita a preservare la tradizione, ma investe attivamente nel futuro del Montasio DOP. L’impegno si traduce in un approccio olistico che abbraccia tre pilastri fondamentali: il rispetto della tradizione casearia artigianale, la garanzia di elevati standard di sicurezza alimentare e la promozione dell’innovazione.In quest’ultimo ambito, un progetto scientifico particolarmente ambizioso, realizzato in collaborazione con l’Università di Udine, sta portando avanti ricerche volte a svelare i benefici nutrizionali specifici del Montasio DOP. L’obiettivo primario è identificare e quantificare la presenza di peptidi bioattivi, molecole complesse che si sviluppano durante il processo di stagionatura e che promettono effetti positivi sulla salute umana.Questi composti, secondo le prime evidenze scientifiche, sembrano agire come potenti antiossidanti, contribuendo a proteggere l’organismo dai danni dei radicali liberi.tra gli un’ un’ un tra le un tra un tra un un un tra un tra un un tra un un un tra un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

VenicaeVenica: Certificazione Pari Genere e Impegno Sostenibile

La storica società agricola VenicaeVenica, radicata nel cuore del Collio goriziano a Dolegna del...

Olio Capitale a Trieste: celebra l’eccellenza dell’olio extravergine.

Si apre a Trieste, al Generali Convention Center, la diciassettesima edizione di Olio Capitale,...

Olio Capitale a Trieste: Eccellenze, Calabria e un Ulivo Simbolo

La diciassettesima edizione di Olio Capitale, vibrante crocevia di eccellenze olearie, continua a catalizzare...

Friuli Orientale: Sommelier d’Élite alla Scoperta dei Vini Autoctoni

Un'immersione sensoriale tra le colline del Friuli Orientale: si è concluso un prezioso incoming...

Dati e Strategie: Il Futuro del Vino Italiano con la Doc delle Venezie

La Trasformazione del Sistema Vitivinicolo Italiano: Dati, Strategie e il Modello del Consorzio Doc...

Birra Artigianale: Inaugurata la Fiera Mitteleuropea a Generali Convention Center

Un'ondata di fermento e sapori inaspettati anima il Generali Convention Center: è inaugurata la...

Illycaffè: Frappé d’estate, un viaggio in tre gusti.

Illycaffè celebra l’estate con un’inedita collezione di frappé al caffè, tre proposte sensoriali che...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.