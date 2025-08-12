Olio Capitale a Trieste: celebra l’eccellenza dell’olio extravergine.

Si apre a Trieste, al Generali Convention Center, la diciassettesima edizione di Olio Capitale, un evento di riconosciuto prestigio che celebra l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva tipico e di qualità. La manifestazione, che si protrarrà fino al 16 marzo, accoglie 212 espositori provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Grecia, e attira buyer internazionali provenienti da 16 nazioni, testimoniando il crescente interesse globale per un prodotto così intrinsecamente legato alla cultura e al territorio.Olio Capitale non è semplicemente una fiera commerciale, ma un vero e proprio crocevia di conoscenze, un punto di incontro tra produttori, esperti, appassionati e professionisti del settore agroalimentare. L’evento si configura come un’occasione unica per esplorare la ricchezza della biodiversità olivicola italiana e greca, apprezzando le sfumature organolettiche e le peculiarità che distinguono ogni olio in base al cultivar, al territorio di origine e alle tecniche di lavorazione.L’inaugurazione ha visto un convegno dedicato al ruolo dell’olio extravergine d’oliva come elemento cardine per una dieta equilibrata e un’alimentazione consapevole. La relazione tra nutrizione e benessere, un tema sempre più rilevante nel panorama contemporaneo, è stata affrontata da relatori di spicco, tra cui l’olimpionica Margherita Granbassi, che ha sottolineato l’importanza di scelte alimentari mirate per la performance sportiva e la salute generale.All’interno dei padiglioni, i visitatori hanno l’opportunità di interagire direttamente con i produttori, scoprendo storie di passione e dedizione che si celano dietro ogni goccia di olio. Ogni esposizione è una finestra sul territorio, un viaggio sensoriale alla scoperta delle tradizioni agricole e delle tecniche di estrazione che preservano le caratteristiche uniche di ogni prodotto. Degustazioni guidate, show cooking e incontri tematici arricchiscono il programma, offrendo spunti di approfondimento e stimolando la curiosità dei presenti.L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio Venezia Giulia attraverso la sua società in house Aries, gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del sostegno di enti locali e associazioni di categoria, a testimonianza del suo valore strategico per l’economia regionale e nazionale. La collaborazione con il Comune di Trieste, il Trieste Convention and Visitors Bureau, Io Sono Friuli Venezia Giulia e Unioncamere, rafforza ulteriormente l’impatto dell’evento. Il coinvolgimento dell’associazione nazionale delle Città dell’Olio e del network Mirabilia, pone Olio Capitale all’interno di una rete di promozione del patrimonio agroalimentare e culturale del Mediterraneo, elevandone il profilo a livello internazionale. L’innovativa proposta gastronomica, con piatti tematici inseriti nei menù dei ristoranti locali e cocktail a base d’olio offerti nei bar triestini, contribuisce a creare un’esperienza coinvolgente e a valorizzare ulteriormente la filiera olivicola.