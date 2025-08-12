VenicaeVenica: Certificazione Pari Genere e Impegno Sostenibile

La storica società agricola VenicaeVenica, radicata nel cuore del Collio goriziano a Dolegna del Collio, incarna un percorso virtuoso di evoluzione aziendale, coniugando tradizione secolare e visione lungimirante. Quest’azienda, fiore all’occhiello del territorio, risalente al 1930 e ancora oggi animata dalla passione e dalla dedizione di una famiglia che ne ha guidato le sorti per quattro generazioni, si distingue a livello nazionale per un riconoscimento significativo: la certificazione Uni/Pdr 125:2022 relativa alla parità di genere, un traguardo raggiunto il 29 novembre 2024 e celebrato ufficialmente in questi giorni.La certificazione, conseguita grazie al meticoloso lavoro e al costante impegno dell’azienda, testimonia un profondo cambiamento culturale e una gestione aziendale improntata all’equità e all’inclusione, valori sempre più centrali nel panorama economico contemporaneo. L’ente certificatore DNV, partner strategico dell’azienda fin dal 2011, ha accompagnato VenicaeVenica in questo percorso di miglioramento continuo, verificando e validando le pratiche interne.L’impegno di VenicaeVenica non si limita alla dimensione sociale. Fin dal 2011, l’azienda redige un Bilancio di Sostenibilità, documento che fotografa l’impatto ambientale e sociale delle attività, e monitora costantemente i propri indicatori ambientali, sottoponendoli a validazione esterna e al Ministero dell’Ambiente per la certificazione Viva. Questo approccio integrato riflette una profonda consapevolezza del ruolo dell’azienda come custode del territorio e promotrice di un’agricoltura responsabile e attenta all’ambiente.La filosofia di VenicaeVenica si fonda sulla convinzione che i vini di qualità richiedono tempo per esprimere appieno il loro carattere. Questa visione si traduce in una particolare attenzione alla longevità del prodotto, un connubio tra rigorose tecniche di produzione, che affondano le radici nella tradizione, e l’adozione di innovazioni tecnologiche. I 40 ettari di vigneti, accuratamente curati, danno vita a una produzione di circa 350.000 bottiglie all’anno, espressione di un terroir unico e di un’arte vitivinicola tramandata di generazione in generazione.Gianni Venica, attuale amministratore delegato, sottolinea come la vera personalità di un vino si riveli solo dopo anni di affinamento. Questa filosofia si traduce in una strategia di commercializzazione che spesso posticipa l’immissione sul mercato, consentendo ai vini di raggiungere una maturità espressiva che ne esalta le caratteristiche uniche. In sintesi, VenicaeVenica rappresenta un esempio emblematico di come un’azienda agricola possa coniugare successo economico, responsabilità sociale e tutela dell’ambiente, contribuendo al prestigio del Collio e all’eccellenza del vino italiano.