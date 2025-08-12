HomeRegioniFriuliVenicaeVenica: Certificazione Pari Genere e Impegno Sostenibile

VenicaeVenica: Certificazione Pari Genere e Impegno Sostenibile

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Friuli
Articolo precedente
Pasta Sartoriale: Capri, un piatto tra arte e tradizione.
Articolo successivo
Sapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

La storica società agricola VenicaeVenica, radicata nel cuore del Collio goriziano a Dolegna del Collio, incarna un percorso virtuoso di evoluzione aziendale, coniugando tradizione secolare e visione lungimirante. Quest’azienda, fiore all’occhiello del territorio, risalente al 1930 e ancora oggi animata dalla passione e dalla dedizione di una famiglia che ne ha guidato le sorti per quattro generazioni, si distingue a livello nazionale per un riconoscimento significativo: la certificazione Uni/Pdr 125:2022 relativa alla parità di genere, un traguardo raggiunto il 29 novembre 2024 e celebrato ufficialmente in questi giorni.La certificazione, conseguita grazie al meticoloso lavoro e al costante impegno dell’azienda, testimonia un profondo cambiamento culturale e una gestione aziendale improntata all’equità e all’inclusione, valori sempre più centrali nel panorama economico contemporaneo. L’ente certificatore DNV, partner strategico dell’azienda fin dal 2011, ha accompagnato VenicaeVenica in questo percorso di miglioramento continuo, verificando e validando le pratiche interne.L’impegno di VenicaeVenica non si limita alla dimensione sociale. Fin dal 2011, l’azienda redige un Bilancio di Sostenibilità, documento che fotografa l’impatto ambientale e sociale delle attività, e monitora costantemente i propri indicatori ambientali, sottoponendoli a validazione esterna e al Ministero dell’Ambiente per la certificazione Viva. Questo approccio integrato riflette una profonda consapevolezza del ruolo dell’azienda come custode del territorio e promotrice di un’agricoltura responsabile e attenta all’ambiente.La filosofia di VenicaeVenica si fonda sulla convinzione che i vini di qualità richiedono tempo per esprimere appieno il loro carattere. Questa visione si traduce in una particolare attenzione alla longevità del prodotto, un connubio tra rigorose tecniche di produzione, che affondano le radici nella tradizione, e l’adozione di innovazioni tecnologiche. I 40 ettari di vigneti, accuratamente curati, danno vita a una produzione di circa 350.000 bottiglie all’anno, espressione di un terroir unico e di un’arte vitivinicola tramandata di generazione in generazione.Gianni Venica, attuale amministratore delegato, sottolinea come la vera personalità di un vino si riveli solo dopo anni di affinamento. Questa filosofia si traduce in una strategia di commercializzazione che spesso posticipa l’immissione sul mercato, consentendo ai vini di raggiungere una maturità espressiva che ne esalta le caratteristiche uniche. In sintesi, VenicaeVenica rappresenta un esempio emblematico di come un’azienda agricola possa coniugare successo economico, responsabilità sociale e tutela dell’ambiente, contribuendo al prestigio del Collio e all’eccellenza del vino italiano.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Olio Capitale a Trieste: celebra l’eccellenza dell’olio extravergine.

Si apre a Trieste, al Generali Convention Center, la diciassettesima edizione di Olio Capitale,...

Olio Capitale a Trieste: Eccellenze, Calabria e un Ulivo Simbolo

La diciassettesima edizione di Olio Capitale, vibrante crocevia di eccellenze olearie, continua a catalizzare...

Friuli Orientale: Sommelier d’Élite alla Scoperta dei Vini Autoctoni

Un'immersione sensoriale tra le colline del Friuli Orientale: si è concluso un prezioso incoming...

Dati e Strategie: Il Futuro del Vino Italiano con la Doc delle Venezie

La Trasformazione del Sistema Vitivinicolo Italiano: Dati, Strategie e il Modello del Consorzio Doc...

Montasio DOP: Vendite in crescita e sguardo al futuro

Nel 2024, il formaggio Montasio DOP ha consolidato la sua posizione nel mercato, registrando...

Birra Artigianale: Inaugurata la Fiera Mitteleuropea a Generali Convention Center

Un'ondata di fermento e sapori inaspettati anima il Generali Convention Center: è inaugurata la...

Illycaffè: Frappé d’estate, un viaggio in tre gusti.

Illycaffè celebra l’estate con un’inedita collezione di frappé al caffè, tre proposte sensoriali che...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.