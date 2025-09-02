Fuoco a Loreto: Cena di Stelle e Tradizione Marchigiana

Domenica 7 settembre, Loreto (Ancona) si accende di un’esperienza culinaria unica: la dodicesima edizione di “Fuoco – dove il gusto incontra le stelle”, un evento che eleva la cottura alla brace a forma d’arte, celebrando le radici profonde della gastronomia marchigiana e italiana. Ospitato nel prestigioso ristorante Andreina, l’appuntamento, a partire dalle ore 19:30, vedrà la direzione artistica dello chef stellato Errico Recanati, maestro indiscusso del fuoco e del gusto, affiancato da un corpo di oltre cinquanta professionisti, dieci dei quali insigniti di stelle Michelin.“Il fuoco è l’essenza stessa della cucina: una forza ancestrale, capace di modellare i sapori, di sprigionare aromi inattesi e di creare legami emotivi con il passato”, afferma Recanati. “Fuoco” non è semplicemente una cena, ma un rituale, un omaggio alla terra, ai suoi doni e alle persone che, con passione e dedizione, preservano l’eredità gastronomica del territorio. L’edizione 2025 si propone di rafforzare questo legame, introducendo un ampio panorama di cantine marchigiane e nazionali, che offriranno degustazioni selezionate per armonizzarsi con i piatti preparati alla brace, esaltandone le caratteristiche uniche.La serata si configurerà come un vero e proprio spettacolo multisensoriale. Musica suggestiva, giochi di luce sapientemente orchestrati e performance artistiche si fonderanno in un’esperienza immersiva, dove ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera di magia e convivialità. L’evento non si limita a esplorare le tecniche di cottura alla brace, ma si pone l’ambizioso obiettivo di dimostrare come questa tradizione secolare possa evolversi e reinventarsi, senza mai perdere di vista le proprie origini e il profondo legame con il territorio.Gli organizzatori sottolineano come “Fuoco” rappresenti un ponte tra arte e cultura, un’occasione per riscoprire la bellezza della cucina italiana, intesa non solo come nutrimento, ma come espressione di identità, storia e passione. È un momento di connessione, un’opportunità per condividere emozioni e creare ricordi indimenticabili, celebrando il fuoco come elemento primario che unisce le persone attorno a una tavola imbandita di sapori autentici e di storie da raccontare.