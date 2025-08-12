International Street Food a Torrette: un viaggio di sapori!

Dalla vibrante anima di un progetto itinerante che celebra la gastronomia globale, l’International Street Food fa rotta verso Torrette di Fano, per la sua nona edizione. Un capitolo importante in un percorso che abbraccia ben duecento tappe in tutto il mondo, un vero e proprio pellegrinaggio culinario che unisce culture e palati. Dal 24 al 27 luglio 2025, Largo Bellariva si configurerà come un’oasi di sapori, un villaggio gastronomico effimero e suggestivo, aperto al cielo e all’incontro.Più che un semplice evento, l’International Street Food rappresenta un’immersione sensoriale, un’esplorazione delle tradizioni enogastronomiche che definiscono i territori e le comunità. I suoi protagonisti sono gli chef di strada, artigiani del gusto che, con maestria e passione, interpretano ricette radicate nel tempo, rivisitando i classici con un tocco di creatività urbana. Un crogiolo di influenze, dove le tecniche ancestrali si fondono con le tendenze contemporanee, dando vita a creazioni inedite e sorprendenti.L’esperienza offerta non si limita alla degustazione di cibi prelibati, ma si arricchisce di elementi che stimolano la curiosità e favoriscono la socializzazione. L’atmosfera conviviale, la musica, le luci e i profumi creano un’esperienza multisensoriale che coinvolge e affascina. L’evento, aperto al pubblico, osserverà i seguenti orari: giovedì 24 luglio dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio dalle ore 12:00 alle ore 24:00. Un’occasione imperdibile per un viaggio gastronomico senza confini, un assaggio del mondo a portata di mano.