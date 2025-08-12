40 Anni di Vino: Forum celebra la cultura e l’innovazione italiana

Quarantaquattro Anni di Passione e Innovazione: Il Forum della Cultura del Vino celebra un patrimonio in evoluzioneNel segno della continuità e dell’innovazione, la Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e Vinitaly si uniscono per celebrare il quarantesimo anniversario del Forum della Cultura del Vino, un appuntamento cruciale per il panorama enogastronomico italiano. L’edizione 2024, dedicata al concetto di “Lusso di Stare Insieme”, si propone come un’occasione privilegiata per ripercorrere un percorso di crescita, valorizzazione e divulgazione della cultura vitivinicola, ponendo l’accento sulla sua dimensione umana e sulla sua intrinseca capacità di creare connessioni e condivisione.L’evento, che si terrà il 5 luglio presso l’Hotel Rome Cavalieri, si articolerà in un ricco programma di interventi, degustazioni e riconoscimenti, pensato per coinvolgere esperti, professionisti, appassionati e studenti. L’obiettivo primario è quello di tracciare un bilancio dei quarant’anni di attività del Forum, sottolineando il ruolo fondamentale svolto da Fis e Vinitaly nella promozione del vino italiano, un prodotto che incarna l’eccellenza del Made in Italy e riflette la ricchezza dei suoi territori.Il cuore dell’evento sarà una narrazione articolata, che esplorerà tematiche complesse e affascinanti. Si partirà da un’analisi storica, ripercorrendo le radici del vino nella cultura occidentale, con un focus particolare sul suo significato nelle Sacre Scritture e nel corso della storia. Seguiranno approfondimenti tecnici sulla gestione della vigna, le tecniche di vinificazione e le strategie di commercializzazione, fino ad arrivare a una riflessione sul futuro del settore, con particolare attenzione alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle nuove tendenze del mercato.Un elemento distintivo dell’edizione 2024 sarà l’attenzione dedicata alle storie umane che si celano dietro ogni bottiglia. Verranno presentati casi studio di aziende vinicole che hanno saputo innovare e distinguersi, raccontando le loro sfide, i loro successi e la loro visione per il futuro. Parallelamente, si celebreranno i professionisti del settore, attraverso la consegna dei diplomi “Sommelier”, “Sommelier dell’Olio” e “Barman”, attestazione del loro impegno e della loro competenza.Il momento clou dell’evento sarà la degustazione, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei vini italiani più rappresentativi. Oltre 115 aziende selezionate, provenienti da Vinitaly e recensite da 5StarWines – the Book, offriranno ai partecipanti la possibilità di assaporare le eccellenze del territorio, guidati da esperti sommelier. L’accesso a questa preziosa opportunità è riservato ai partecipanti al convegno e agli iscritti alla Fondazione Italiana Sommelier, a testimonianza del valore aggiunto di questo appuntamento.La sessione pomeridiana, con accesso gratuito su prenotazione, continuerà ad approfondire l’esperienza degustativa, offrendo un’ulteriore occasione per scoprire le peculiarità dei vini italiani e per incontrare i produttori.Il Forum della Cultura del Vino 2024 si configura quindi come un evento di grande rilevanza, capace di coniugare tradizione e innovazione, divulgazione e approfondimento, passione e competenza, al servizio della cultura del vino italiano e della sua promozione nel mondo.