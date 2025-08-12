HomeRegioniLazioCacio e Pepe, scandalo britannico: la BBC nel mirino dei romani.

Cacio e Pepe, scandalo britannico: la BBC nel mirino dei romani.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
4
Lazio
Articolo precedente
Illycaffè: Frappé d’estate, un viaggio in tre gusti.
Articolo successivo
Franciacorta, vendemmia 2024: auspici brillanti nonostante le piogge

La recente pubblicazione da parte della BBC, il gigante radiotelevisivo britannico, di una ricetta della cacio e pepe sul suo sito “Good Food” ha suscitato un’ondata di preoccupazione e sconcerto nel mondo culinario romano e laziale. La cacio e pepe, emblema della gastronomia italiana, ampiamente riconosciuta e imitata a livello internazionale, si trova ora al centro di un dibattito che tocca temi cruciali come l’autenticità, la valorizzazione del patrimonio culinario e la corretta trasmissione delle tradizioni.Il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica, ha espresso forte disappunto per la versione proposta dalla BBC, che presenta la ricetta come se fosse quella originaria. La descrizione, che definisce il piatto come “un classico che non può mancare nella dispensa” e lo realizza con soli quattro ingredienti – spaghetti, pepe, parmigiano e burro – costituisce una distorsione rispetto alla tradizione consolidata.La ricetta autentica, radicata nella cultura romana, esclude categoricamente l’uso del parmigiano e del burro. Gli unici ingredienti essenziali sono tre: pasta di alta qualità, pepe nero macinato al momento e pecorino romano DOP, formaggio a Denominazione di Origine Protetta, pilastro dell’identità gastronomica del Lazio. La sua sapidità e la sua capacità di conferire cremosità al piatto derivano dalla giusta proporzione e dalla particolare lavorazione.È innegabile che la creatività dei cuochi porti spesso a rivisitazioni e interpretazioni personali, che arricchiscono il panorama culinario. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra queste variazioni, destinate a un pubblico esperto, e la presentazione di una ricetta come se fosse la formulazione originale, consolidata nel tempo e tramandata di generazione in generazione. La divulgazione di una versione inesatta rischia di diluire l’autenticità di un piatto iconico e di confondere i consumatori.La cucina romana, insieme alla carbonara e ad altri piatti simbolo, rappresenta un tesoro di eccellenze agroalimentari italiane, un patrimonio da proteggere e promuovere con rigore e consapevolezza. La sua popolarità a livello globale testimonia il fascino e la qualità di una tradizione che merita di essere preservata nella sua essenza.Per tutelare la corretta percezione e fruizione di un piatto così radicato nella cultura italiana, la Fiepet-Confesercenti, in collaborazione con l’Ambasciata del Regno Unito a Roma, ha richiesto alla BBC di rettificare la ricetta, fornendo una versione fedele alla tradizione romana. L’obiettivo non è quello di limitare la creatività, ma di garantire che la trasmissione del patrimonio culinario avvenga nel rispetto delle sue origini e della sua autenticità.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Sapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

Roma si rivela attraverso i sapori autentici della sua anima popolare, celebrata dalla nuova...

Amatriciana: Nata dalle macerie, una Giornata Internazionale

L'eco del sisma del 2016 continua a risuonare ad Amatrice, ma da quelle macerie...

Slow Food Italia: Roma, assemblea per un futuro di cambiamento.

L'assemblea nazionale di Slow Food Italia, in programma a Roma presso la sede della...

Carne, Evoluzione e Futuro: Un Viaggio con Lucy

Un'eredità nutritiva: carne, evoluzione e il futuro sostenibile dell'alimentazione umanaIl libro 'A spasso con...

Frumentario Re della Pizza al Taglio: Trionfo nella 50 Top Pizza 2025

La scena gastronomica italiana celebra una nuova stella: Frumentario, pizzeria romana di Alessandro Santilli,...

Eccellenze Street Food: Sicilia e Roma Premiate

La vibrante cultura del cibo di strada italiano si conferma un mosaico di tradizioni...

Apofruit 65 anni: festa e futuro del kiwi ad Aprilia

Ad Aprilia, un traguardo si fa festa: Apofruit Italia celebra 65 anni di storia,...

Cucinamare: la guida che celebra l’eccellenza gastronomica costiera italiana.

Rivoluzione gastronomica sulle coste italiane: la guida digitale "Cucinamare" celebra l'eccellenza e la sostenibilitàUn’ondata...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.