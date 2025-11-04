Da Vittorio Café a Roma: Eccellenza Bergamasca nel Cuore della Capitale

L’inaugurazione di Da Vittorio Café a Roma segna un momento significativo nell’espansione del celebre marchio bergamasco, un’eredità di eccellenza gastronomica che si intreccia con la storia e il prestigio della Capitale.

La cerimonia, officiata alla presenza del ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e della matriarca Bruna Cerea, ha celebrato non solo l’apertura di un nuovo spazio, ma l’affermazione di un concetto innovativo che ridefinisce l’esperienza di caffetteria, pasticceria e vendita al dettaglio.

Il locale, strategicamente situato presso Orient Express La Minerva, a breve distanza dal Pantheon, rappresenta una tappa fondamentale per Arsenale Group, che con questo progetto ambisce a valorizzare e promuovere le eccellenze del Made in Italy.

La scelta della location, intrisa di storia e fascino, riflette l’ambizione di Da Vittorio Café di integrarsi armoniosamente nel tessuto culturale romano, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

Francesco Cerea, erede della tradizione di famiglia, ha sottolineato come questo spazio incarni l’ospitalità italiana, un’ospitalità intesa non come mera accoglienza, ma come un’arte di creare momenti di gioia e condivisione, attraverso sapori autentici e ricercati.

La filosofia gastronomica, profondamente radicata nella qualità delle materie prime, nell’artigianalità delle preparazioni e nel calore umano, si traduce in un’offerta diversificata, che spazia dai classici della pasticceria – lieviti, gelato mantecato, panettoni, colombe – a proposte salate, come toast e tramezzini, fino al kit iconico per preparare i celebri paccheri ai tre sughi, un vero simbolo della cucina Cerea.

Un tocco di convivialità è stato aggiunto dal suggerimento del ministro Lollobrigida, che ha espresso il desiderio di una maggiore presenza di vini italiani, con un omaggio particolare alla Franciacorta.

Un invito prontamente accolto dalla famiglia Cerea, che ha ripercorso il percorso di 60 anni di attività, un racconto di pionierismo e passione per l’innovazione.

La storia, iniziata con eventi esclusivi in case private, ha evoluto in un modello più accessibile, pur mantenendo intatta l’attenzione per la ricerca della perfezione.

L’offerta, pensata per uno spazio raccolto e raffinato, prevede due consegne settimanali di materie prime fresche, mentre la produzione locale garantisce la freschezza dei prodotti.

Un’attenzione particolare è rivolta alla creazione di un’offerta che celebri Roma, un omaggio alla città che accoglie questo nuovo capitolo della storia di Da Vittorio.

L’apertura di questo caffè rappresenta, per la famiglia Cerea, un passo verso un futuro di espansione, con l’ambizioso obiettivo di aprire un ristorante a Roma, consolidando ulteriormente il legame con una città che si rivela un terreno fertile per la diffusione del gusto e dell’eccellenza italiana.