Eccellenza Vitivinicola nel Lazio: Il Conteggio Inverso dei Vini

Un Viaggio Sensoriale nel Lazio: “Il Conteggio Inverso dei Vini Eccellenti”Il 29 e 30 novembre, Villa Mondragone, gioiello storico a Monte Porzio Catone, si trasforma in un palcoscenico dedicato all’eccellenza vitivinicola del Lazio.

“Il Conteggio Inverso dei Vini Eccellenti”, un evento ideato e realizzato da Luca e Francesca Romana Maroni, con il sostegno della Regione Lazio e del Comune di Monte Porzio Catone, si prefigge di celebrare il patrimonio enologico regionale, offrendo un’esperienza immersiva tra storia, tradizione e gusto.

L’iniziativa non è semplicemente una degustazione, ma un percorso narrativo che esplora le radici profonde della viticoltura laziale.

Sabato 29 novembre, un atto ufficiale di riconoscimento verrà consegnato alle aziende partecipanti, segnando l’apertura della manifestazione.

La presenza di figure istituzionali e personalità di spicco testimonia l’importanza dell’evento per la promozione del territorio.

La giornata di sabato sarà dedicata a una celebrazione del legame tra vino e territorio.

Un racconto evocativo farà rivivere la storia di Monte Porzio Catone, svelando le sue bellezze architettoniche, i paesaggi mozzafiato e le tradizioni secolari che hanno plasmato l’identità della comunità.

Questa immersione culturale mira a contestualizzare la produzione vinicola, evidenziando come il terroir, l’insieme di fattori ambientali e antropici, influenzi in modo determinante le caratteristiche organolettiche dei vini.

Domenica 30 novembre, la degustazione si arricchisce di un elemento distintivo: la presenza delle “serpette”, dolci tipici locali, a forma di S, un omaggio alla forma della regione Lazio.

La combinazione di vini e dolci rappresenta un connubio perfetto, offrendo un’armonia di sapori che esalta le peculiarità di entrambi.

Un appuntamento particolarmente significativo è “Il Vino al tempo dei Borghese”, una collaborazione esclusiva con il Museo del Vino.

Questo evento speciale riporterà alla luce le tecniche e le varietà impiegate nelle antiche produzioni vinicole, fornendo una prospettiva unica sulla storia del vino nel Lazio e sul suo ruolo nella corte dei potenti principi Borghese.

L’incontro offrirà spunti di riflessione sull’evoluzione delle pratiche agricole, sull’importanza della conservazione del patrimonio viticolo e sulla trasmissione del sapere enologico alle nuove generazioni.

La ricostruzione storica delle metodologie vinicole antiche permetterà di apprezzare l’ingegno dei viticoltori del passato e di comprendere meglio le sfide e le opportunità che si presentano nel panorama vinicolo contemporaneo.

L’evento vuole essere un ponte tra passato e futuro, un’occasione per valorizzare le radici e guardare avanti con consapevolezza e innovazione.