FoodeWine Italia Awards: Giovani Talenti Premiati a Roma

La sesta edizione dei FoodeWine Italia Awards, un palcoscenico di eccellenza e futuro per l’enogastronomia italiana, ha illuminato ieri a Roma, presso Palazzo Ripetta.

L’evento, promosso da FoodeWine Italia e sotto l’eguale patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo Rifiuti del Comune di Roma, ha celebrato i talenti under 35 che stanno ridefinendo i confini della cucina, della pasticceria, della mixology, dell’ospitalità e della produzione agroalimentare.

L’Assessore all’Agricoltura, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, evidenziando come la valorizzazione della qualità e della bellezza legate al cibo e all’agricoltura rappresenti un investimento cruciale per uno sviluppo economico sostenibile e per la salvaguardia del pianeta.

Roma, scelta come sede per il terzo anno consecutivo, testimonia l’importanza strategica che la città riveste nel panorama culturale e gastronomico nazionale.

I FoodeWine Italia Awards non si limitano a premiare l’abilità tecnica, ma riconoscono un approccio olistico che integra creatività, innovazione e responsabilità sociale.

Tra i vincitori, spiccano figure che incarnano questa visione:* Vincenzo Russo (Best Chef), guida il ristorante Bluh Furore, testimonianza di come la Costiera Amalfitana possa fondere tradizione e ricerca.

* Riccardo Celeghin (Best Pastry Chef), maestro dell’arte dolciaria, dimostra come la pasticceria possa essere un ponte tra culture e territori, supervisionando le proposte dolci di due rinomate sedi, in Italia e in Croazia.

* Ciccio Vitiello (Best Pizza Chef), con il suo Cambia-Menti, incarna un approccio innovativo alla pizza, reinterpretando un classico nazionale in chiave contemporanea.

* Jessica Rocchi (Best Maître e Sommelier), personifica l’ospitalità di classe, sapendo creare un’esperienza memorabile per i clienti.

* Mattia Capezzuoli e Alice Musso (Best Bartender), duo di talenti che rivoluzionano il bar con creazioni audaci e innovative.

* Federica Boffa Pio (Best Winemaker), erede di una prestigiosa cantina, rappresenta la continuità e l’eccellenza nel mondo del vino.

Un omaggio al maestro Massimiliano Alajmo, chef patron de Le Calandre, con il riconoscimento come Maestro di Cucina, testimonia l’importanza della trasmissione del sapere e della ricerca dell’eccellenza.

L’edizione 2024 ha anche premiato l’originalità, con il Panino d’Autore che si ispira alla cucina giapponese con Katsusanderia.

La colazione d’hotel più apprezzata si rivela quella del Portrait Milano, che unisce la tradizione italiana con influenze internazionali.

La sezione dedicata all’innovazione ha celebrato progetti all’avanguardia: AMProject, focalizzato sul vino, e Chefs for Innovation – Basque Culinary Center, che promuove la ricerca applicata nel mondo della ristorazione, con una rete di collaborazioni che coinvolge alcune delle più interessanti realtà culinarie italiane.

L’impegno verso la responsabilità sociale è stato riconosciuto con i premi a Cascina Clarabella (vino) e alla Cooperativa agricola Co.

r.

ag.

gio (cibo), esempi virtuosi di sostenibilità e inclusione nel settore agroalimentare.