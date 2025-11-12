citynotizie
cityeventi
scrivi qui...
giovedì 13 Novembre 2025

Frida Giannini, da Gucci al bistrot romano: una nuova creatività

Lazio

Dall’effimero glamour delle passerelle, dove ha dettato le tendenze per Gucci, a un’immersione profonda nel tessuto urbano e nel piacere delle piccole gioie quotidiane: Frida Giannini reinventa il suo approccio creativo, declinandolo nell’arredo e nell’ospitalità.

La stilista, affermatasi nel mondo della moda, ha acquisito un’istituzione del quartiere Monteverde Vecchio a Roma, un bar-tabacchi storico, punto di convergenza per una variegata umanità – registi, musicisti, studenti, residenti – per trasformarlo in un bistrot contemporaneo che si inaugurerà il 16 novembre.

L’operazione non è un semplice cambio di

- Pubblicità -

Altri articoli ―

- Pubblicità -
Il sito web interamente dedicato al mondo del cibo e a tutto ciò che gli ruota attorno.
Un viaggio multisensoriale tra sapori autentici, storie coinvolgenti e territori da scoprire.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap