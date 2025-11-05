Giubileo del Gusto: Roma celebra i giovani talenti della ristorazione.

Roma celebra l’innovazione culinaria e il talento emergente con il Giubileo del Gusto, un’iniziativa promossa da Fipe Confcommercio Roma e finanziata dalla Camera di Commercio di Roma.

L’evento, culminato con l’attesissima cerimonia presso le Officine Farneto, ha sancito l’assegnazione di prestigiosi riconoscimenti a dodici giovani ristoratori che incarnano l’evoluzione del panorama gastronomico capitolino.

Il Giubileo del Gusto non è semplicemente un concorso, ma un vero e proprio investimento nel futuro della ristorazione romana.

Grazie al bando 2024, l’iniziativa mira a rafforzare la competitività delle imprese locali e a stimolare lo sviluppo economico del territorio, offrendo una piattaforma di visibilità e supporto ai talenti emergenti.

I vincitori – Arlù, Caligola Osteria sincera, Concreto Cucina e vino, Criollo.

Il bistrot del gelato, Eddaje Pinsza Romana, Gabrini Osteria, Il Secchio e l’Olivaro, Iolanda Vino e Cucina, La gattabuia, Orietta e Rolando, Tartarughe Bar e bottega, Tinello Bistrot – rappresentano un mosaico di approcci, dalle reinterpretazioni della cucina romana tradizionale a creazioni originali che fondono influenze globali.

Le proposte culinarie dei vincitori, concepite appositamente per il Giubileo, sono state integrate nell’”Itinerario dei Sapori”, una guida inedita dedicata a residenti e visitatori, inclusi i numerosi pellegrini che affollano la città.

La mappa, distribuita in mille copie, non è solo uno strumento di orientamento, ma un vero e proprio invito all’esplorazione del gusto romano, un percorso sensoriale che celebra la diversità e la creatività dei giovani chef.

L’immagine distintiva, curata dall’illustratore Er Romano, sotto la direzione artistica di Lavinia Scafi, conferisce all’itinerario un’identità visiva unica, evocando l’anima storica e vibrante della città.

Sergio Paolantoni, presidente Fipe Roma, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per “accendere i riflettori sulla nuova generazione della ristorazione romana, valorizzando talento, passione e capacità di innovare nel rispetto della tradizione.

” Il Giubileo del Gusto si configura come un punto di partenza, un invito all’azione per tutti gli operatori del settore affinché si uniscano a un percorso di crescita collettiva, contribuendo a consolidare il ruolo di Roma come capitale dell’accoglienza e del buon gusto, un crogiolo di sapori e tradizioni che continuano a evolversi.

L’agenzia Core comunicazione ha coordinato l’intero progetto, dimostrando come la sinergia tra istituzioni, imprese e creatività possa dare vita a iniziative di successo per il territorio.