Nettuno Wine Festival: Eccellenza e Tradizione nel Cuore del Lazio

Domenica 31 agosto, il cuore storico di Nettuno si trasformerà in un vibrante palcoscenico enogastronomico per l’ottava edizione del Nettuno Wine Festival. Un evento riconosciuto dall’ente Pro Loco Italiane come “Sagra d’Eccellenza”, testimonianza della sua crescente rilevanza culturale e del suo impatto positivo sull’attrattiva turistica della località.La festa, promossa dalla Pro Loco Forte Sangallo e dall’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola, con il sostegno della Regione Lazio, della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, il patrocinio del Comune di Nettuno, dell’Enpli e la media partnership di Radio Dimensione Suono Roma, celebra un’autentica eccellenza vinicola: il cacchione, vitigno autoctono profondamente radicato nel territorio e simbolo di un’identità agricola secolare.Il Nettuno Wine Festival si configura come un’esperienza multisensoriale. Quattordici postazioni di degustazione offriranno un percorso guidato attraverso le proposte culinarie di oltre trenta ristoranti locali, abbinate alle selezioni pregiate di quattordici cantine. Un tocco di originalità sarà offerto dai maestri gelatieri artigianali, che presenteranno gustose creazioni a base di vino. L’Associazione Italiana Sommelier, quest’anno partner dell’iniziativa, curerà le degustazioni, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per approfondire la conoscenza dei vini del territorio e affinare il proprio palato.La musica, elemento imprescindibile di festa e convivialità, animerà le strade di Nettuno con performance di artisti locali e talenti emergenti, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.”Siamo orgogliosi di sostenere un evento di tale risonanza, che contribuisce a valorizzare il nostro territorio e a promuovere l’immagine di Nettuno come destinazione turistica di qualità,” ha dichiarato il sindaco Nicola Burrini. “Il Wine Festival rappresenta una vetrina straordinaria per la ristorazione locale, le cantine che custodiscono un patrimonio vitivinicolo inestimabile e l’ospitalità che da sempre contraddistingue la nostra comunità.”Mario Lomartire, presidente della Pro Loco Forte Sangallo, sottolinea come il Nettuno Wine Festival si stia evolvendo in un modello di enoturismo virtuoso, capace di avvicinare le nuove generazioni al mondo del vino in modo innovativo ed emozionante. L’evento non è solo una degustazione, ma un’immersione nella bellezza del paesaggio, nella tradizione e nella condivisione di valori. Un’esperienza progettata per creare legami, stimolare la curiosità e promuovere una cultura del vino consapevole e responsabile, in grado di preservare l’eredità agricola per le future generazioni.