HomeRegioniLazioRatafia Ciociara I.G.: Un tesoro del Lazio valorizzato

Ratafia Ciociara I.G.: Un tesoro del Lazio valorizzato

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
4
Lazio
Articolo precedente
Illycaffè: Frappé d’estate, un viaggio in tre gusti.
Articolo successivo
Franciacorta, vendemmia 2024: auspici brillanti nonostante le piogge

La recente registrazione, avvenuta il 5 agosto 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, consacra un ulteriore tassello del ricco patrimonio agroalimentare del Lazio: la denominazione Ratafia Ciociara I.G. (Indicazione Geografica). L’evento, prontamente segnalato dall’Osservatorio Qualivita, colloca questa bevanda spiritosa al numero 36 tra le denominazioni di questo specifico comparto nel territorio italiano, testimoniando l’importanza crescente della valorizzazione delle produzioni locali e tradizionali.Il Lazio, regione storica e culturale, vanta un panorama di certificazioni geografiche particolarmente florido. Con un totale di 66 denominazioni DOP, IGP e STG (Specialità Tradizionale Garantita), il territorio regionale si conferma un punto di riferimento per la qualità e l’autenticità dei prodotti agroalimentari. Questo dato si articola in una distribuzione equilibrata tra il comparto alimentare (30 denominazioni) e quello vitivinicolo (36), a cui si aggiungono le quattro STG riconosciute a livello nazionale e le tre IG dedicate alle bevande spiritose, per un totale di 73 indicazioni geografiche.Tra queste, il comparto delle bevande spiritose, seppur di dimensioni contenute, rappresenta un’eccellenza che si avvale di un’identità profondamente radicata nel territorio. Oltre alle due IG nazionali per Grappa e Brandy Italiano, la Ratafia Ciociara si distingue come espressione unica di una tradizione secolare.La Ratafia Ciociara I.G. è un liquore frutto di un’attenta e rigorosa procedura: l’infusione idroalcolica di visciole o amarene (Prunus Cerasus spp.), unita all’utilizzo esclusivo di vini Cesanese del Piglio D.O.C.g. o Atina D.O.C., entrambi vitigni autoctoni che conferiscono alla bevanda una complessità aromatica ineguagliabile. La produzione è strettamente legata al territorio della provincia di Frosinone, assicurando la conservazione di un know-how tramandato di generazione in generazione. La scelta delle uve, la meticolosa infusione e l’affinamento seguono un protocollo preciso, volto a preservare l’autenticità del prodotto e a garantire un profilo organolettico coerente e riconoscibile.Il disciplinare di produzione, elemento fondamentale per la tutela e la valorizzazione della Ratafia Ciociara I.G., stabilisce un titolo alcolometrico compreso tra il 17 e il 35% vol., definendo i limiti entro i quali la bevanda deve rientrare per poter beneficiare della denominazione. L’aspetto cromatico, un intenso colore rosso rubino, anticipa l’esperienza sensoriale che segue: un profumo avvolgente e persistente, dominato dalle note aromatiche delle visciole o amarene, arricchite da sentori di frutti di bosco e dalla delicata presenza della mandorla. Al palato, la Ratafia Ciociara I.G. si rivela un’esperienza gustativa intensa e armoniosa, con un sapore aromatico, gradevole e persistente, che richiama le caratteristiche del frutto di visciole o amarene e la nota distintiva della mandorla. La denominazione I.G. non è solo un marchio di qualità, ma un sigillo che garantisce l’origine geografica, la tipicità e la conformità a un disciplinare di produzione rigoroso, preservando l’identità e la tradizione di un prodotto unico nel suo genere.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Sapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

Roma si rivela attraverso i sapori autentici della sua anima popolare, celebrata dalla nuova...

Amatriciana: Nata dalle macerie, una Giornata Internazionale

L'eco del sisma del 2016 continua a risuonare ad Amatrice, ma da quelle macerie...

Slow Food Italia: Roma, assemblea per un futuro di cambiamento.

L'assemblea nazionale di Slow Food Italia, in programma a Roma presso la sede della...

Carne, Evoluzione e Futuro: Un Viaggio con Lucy

Un'eredità nutritiva: carne, evoluzione e il futuro sostenibile dell'alimentazione umanaIl libro 'A spasso con...

Frumentario Re della Pizza al Taglio: Trionfo nella 50 Top Pizza 2025

La scena gastronomica italiana celebra una nuova stella: Frumentario, pizzeria romana di Alessandro Santilli,...

Eccellenze Street Food: Sicilia e Roma Premiate

La vibrante cultura del cibo di strada italiano si conferma un mosaico di tradizioni...

Apofruit 65 anni: festa e futuro del kiwi ad Aprilia

Ad Aprilia, un traguardo si fa festa: Apofruit Italia celebra 65 anni di storia,...

Cucinamare: la guida che celebra l’eccellenza gastronomica costiera italiana.

Rivoluzione gastronomica sulle coste italiane: la guida digitale "Cucinamare" celebra l'eccellenza e la sostenibilitàUn’ondata...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.