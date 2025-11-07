Sapore di Mare: Tradizione, Innovazione e Pescato Laziale

“Sapore di Mare”: Un Viaggio Sensoriale e Culturale nel Cuore della Pesca LazialeAd Anzio, il porto si trasforma in un crocevia di sapori, storie e prospettive con “Sapore di Mare”, un’iniziativa poliedrica promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con il Gal Lazio, la Regione Lazio, l’associazione dei commercianti e ristoratori locali e la Guardia Costiera.

L’evento, protratto fino al 9 novembre, ambisce a ridefinire il rapporto tra consumatore e prodotto ittico, esaltandone la qualità intrinseca, la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale, elementi cruciali per un futuro responsabile.

“Sapore di Mare” si configura come un vero e proprio ecosistema culturale, unendo tradizione e innovazione.

Laboratori di cultura marinara, condotti con maestria dalla Lega Navale e dalla Marina Militare, affiancano l’apporto prezioso degli studenti dell’Istituto Nautico “De Pinedo-Colonna”, creando un ponte generazionale che permette la trasmissione di saperi ancestrali e la formazione di nuove figure professionali.

Il confronto tra le diverse età è l’essenza di un patrimonio in continua evoluzione.

Un ciclo di incontri tematici, animati da esperti del settore, affronta le sfide cruciali che attendono il comparto della pesca: l’impatto dei cambiamenti climatici, la necessità di pratiche di pesca sostenibili, la garanzia della sicurezza alimentare lungo tutta la filiera, la tracciabilità del prodotto dalla pesca alla tavola e gli investimenti mirati a supportare un settore strategico per l’economia locale.

Il cuore pulsante dell’evento è il Villaggio del Gusto, un’esperienza culinaria che celebra la cucina marinara tradizionale con dieci ristoranti locali e gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Gavio Apicio”.

Show cooking, degustazioni guidate e piatti che raccontano la storia del territorio offrono un viaggio sensoriale unico.

L’Assessore al Turismo, Valentina Corrado, sottolinea come l’iniziativa persegua molteplici obiettivi: la valorizzazione dei prodotti locali, la promozione della filiera della pesca, la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della risorsa mare e la creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra i diversi attori del settore.

Un’attenzione particolare è rivolta al supporto delle imprese, con forum dedicati alla sicurezza alimentare, alle opportunità di finanziamento e all’innovazione tecnologica nel turismo e nella pesca.

L’evento si svolge parallelamente al fermo biologico prorogato, una sfida che, come evidenzia Mauro Spina, comandante di motopeschereccio della Lega Marinara di Anzio, non incide sul programma grazie alla piccola pesca che continua ad approvvigionare le degustazioni.

Per partecipare alle degustazioni gratuite e consultare il programma dettagliato, è possibile visitare il sito https://golfodicircegal.it/sapore-di-mare-anzio/, un portale dedicato a scoprire le tradizioni, i sapori e il futuro del mare di Anzio.

“Sapore di Mare” si configura dunque come un’occasione irripetibile per riscoprire il valore del pescato locale, sostenere le imprese del territorio e celebrare la ricchezza culturale e gastronomica del Lazio.