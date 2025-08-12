HomeRegioniLazioSapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

Sapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

Roma si rivela attraverso i sapori autentici della sua anima popolare, celebrata dalla nuova guida digitale “Sapori e storie di Roma”, un progetto ambizioso che illumina il panorama della ristorazione capitolina. Nata dalla collaborazione tra American Express, Le Guide de L’Espresso e Confesercenti Roma, la guida si configura come una bussola per chi desidera scoprire l’essenza della città attraverso le sue trattorie e osterie.Lungi dall’essere una semplice lista di locali, “Sapori e storie di Roma” si propone di raccontare un tessuto gastronomico in continuo divenire, dove il *casual dining* emerge come una delle espressioni più vibranti e significative della ristorazione contemporanea. La guida non si limita a indicare dove mangiare bene, ma intende decodificare un modo di fare ristorazione che coniuga qualità, accessibilità e profonda identità territoriale.Quattro locali spiccano come emblemi di questa filosofia: Osteria delle Coppelle, insignita del Premio Comunicazione Integrata per la sua capacità di dialogare con la comunità; Da Francesco, premiato per la Valorizzazione del Territorio, testimone di un legame indissolubile con le tradizioni agricole romane; SantoPalato, acclamato per la sua Visione Imprenditoriale, che innova senza dimenticare le radici; e Felice a Testaccio, che incarna l’Attrattività Turistica, capace di raccontare la storia del quartiere attraverso i suoi piatti iconici.La guida, disponibile gratuitamente in italiano e inglese, si rivela uno strumento prezioso per un pubblico attento e desideroso di esperienze autentiche, offrendo un’istantanea della vitalità e della diversità della gastronomia romana. Luca Gardini, curatore de Le Guide de L’Espresso, sottolinea come questa pubblicazione voglia celebrare un cambiamento profondo nel modo di intendere la ristorazione, un’evoluzione che pone al centro la convivialità, la qualità delle materie prime e la riscoperta dei sapori tradizionali.L’iniziativa si inquadra all’interno della campagna “Shop Small” di American Express, un impegno concreto a sostegno dei piccoli esercenti, pilastri fondamentali dell’economia locale e custodi dell’identità romana. La guida, quindi, non è solo un percorso enogastronomico, ma un invito a riscoprire il valore del commercio di prossimità, a sostenere le piccole imprese e a celebrare la ricchezza culturale che si cela dietro ogni piatto, ogni sapore, ogni storia. È un viaggio nel cuore di Roma, un racconto di passione, tradizione e innovazione.

