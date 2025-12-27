Scienza, Arte e Sapere: Quando la Matematica Illumina la Cucina

L’eccellenza gastronomica contemporanea spesso nasce dall’incontro inatteso di discipline apparentemente distanti, un connubio che genera innovazione e ridefinisce il concetto di sapore.

Irene Tolomei incarna perfettamente questo principio, trasformando la sua profonda comprensione della scienza dei materiali in creazioni dolciarie di sorprendente originalità.

Il suo “Colosseo”, un omaggio monumentale alla città eterna e al suo iconico anfiteatro, ne è la testimonianza più eloquente.

Questa interpretazione inedita della tradizionale torta ricotta e visciole non è un semplice dessert, ma un’esperienza sensoriale studiata nei minimi dettagli: una monoporzione raffinata, realizzata con tecniche all’avanguardia e arricchita da un complesso stencil 3D, frutto della collaborazione con il fratello.

La scelta di ingredienti vegetali, una costante nel suo lavoro, rivela un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla salute, elevando i comuni ortaggi – piselli, ravanelli e mela verde – a protagonisti indiscussi di un’estetica gustativa audace.

Questo approccio pionieristico le ha valso il prestigioso Premio Amedeo Pettini dell’Ainc, riconoscimento che sottolinea l’integrazione virtuosa tra scienza e arte pasticciera, un’applicazione funzionale del sapere scientifico a beneficio del palato e della nutrizione.

L’ulteriore consacrazione è giunta con gli Italian Food News Awards, che hanno celebrato la sua crescita professionale e il contributo significativo alla narrazione di una pasticceria italiana in continua evoluzione, capace di reinterpretare la tradizione con una visione innovativa.

Parallelamente, un’altra storia di passione e ingegno si dipana tra i vicoli di Roma: Laura Marasà e Simona Mochi, legate da un’amicizia trentennale nata tra i banchi di studio della facoltà di Matematica dell’Università La Sapienza, hanno finalmente concretizzato un sogno coltivato per decenni.

La matematica, con la sua rigorosa logica e la bellezza intrinseca dei suoi principi, ha forgiato in loro un approccio analitico e creativo, una capacità di scomporre problemi complessi e di trovare soluzioni eleganti e sorprendenti.

Nel settembre 2022, “Controluce”, il loro ristorante nel cuore di Trastevere, ha aperto le porte, incarnando la fusione armoniosa delle loro innate predisposizioni.

La cucina, come un’equazione da risolvere, richiede precisione, equilibrio e una profonda conoscenza degli ingredienti.

L’abilità di Laura e Simona risiede nella loro capacità di tradurre questi principi matematici in un’esperienza gastronomica unica, un percorso sensoriale che sorprende e delizia il palato.

Controluce non è semplicemente un ristorante, ma il risultato tangibile di una visione condivisa, un omaggio all’amicizia e alla passione per la buona cucina, illuminata dalla luce dell’ingegno matematico.