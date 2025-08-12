HomeRegioniLazioSlow Food Italia: Roma, assemblea per un futuro di cambiamento.

Slow Food Italia: Roma, assemblea per un futuro di cambiamento.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Lazio
Articolo precedente
Illycaffè: Frappé d’estate, un viaggio in tre gusti.
Articolo successivo
Franciacorta, vendemmia 2024: auspici brillanti nonostante le piogge

L’assemblea nazionale di Slow Food Italia, in programma a Roma presso la sede della FAO l’11 e il 12 luglio, rappresenta un momento di cruciale riflessione strategica e di rinnovamento. Oltre al semplice rinnovo delle cariche associative, l’incontro, che vedrà la partecipazione di seicento delegati provenienti da ogni regione d’Italia, aspira a definire un percorso trasformativo per il futuro dell’organizzazione e, più ampiamente, per la società.L’evento non si limita a un dibattito interno. Un ampio coro di voci – accademici, economisti, attivisti sociali, artisti – si unirà a Slow Food per co-creare una visione di un mondo alternativo, rispondendo a un’era segnata da crescenti distanze civiche e da una progressiva erosione del senso di responsabilità collettiva. Come sottolinea la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, l’associazione ha riposto al centro i principi fondamentali della partecipazione democratica, della rappresentanza e della responsabilità condivisa, riconoscendo la collettività come attore politico in grado di influenzare il cambiamento.Il cibo, in quest’ottica, emerge non solo come fonte di nutrimento, come giustamente evidenzia Carlo Petrini, ma come elemento centrale per la costruzione di una cultura e di un’identità che trascendono la mera dimensione nutrizionale. La sua produzione e il suo consumo sono intrinsecamente legati a questioni ambientali, sociali, economiche e geopolitiche. Il cibo è divenuto, infatti, un potente strumento che influenza le relazioni internazionali e, in alcuni casi, alimenta i conflitti.Slow Food Italia, con i suoi quasi quarant’anni di attività, si pone come sentinella di un modello alternativo che pone al centro il valore etico del diritto ad un cibo di qualità. La complice costruzione di una rete globale che coinvolge, al momento, oltre un milione di attivisti.Il modello che l’associazione intende perseguire si sviluppa intorno alla promozione di un impegno a sostegno dei territori, a difendere le pratiche agricole

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Sapori e Storie di Roma: Guida ai Tesori Gastronomici Capitolini

Roma si rivela attraverso i sapori autentici della sua anima popolare, celebrata dalla nuova...

Cacio e Pepe, scandalo britannico: la BBC nel mirino dei romani.

La recente pubblicazione da parte della BBC, il gigante radiotelevisivo britannico, di una ricetta...

Amatriciana: Nata dalle macerie, una Giornata Internazionale

L'eco del sisma del 2016 continua a risuonare ad Amatrice, ma da quelle macerie...

Carne, Evoluzione e Futuro: Un Viaggio con Lucy

Un'eredità nutritiva: carne, evoluzione e il futuro sostenibile dell'alimentazione umanaIl libro 'A spasso con...

Frumentario Re della Pizza al Taglio: Trionfo nella 50 Top Pizza 2025

La scena gastronomica italiana celebra una nuova stella: Frumentario, pizzeria romana di Alessandro Santilli,...

Eccellenze Street Food: Sicilia e Roma Premiate

La vibrante cultura del cibo di strada italiano si conferma un mosaico di tradizioni...

Apofruit 65 anni: festa e futuro del kiwi ad Aprilia

Ad Aprilia, un traguardo si fa festa: Apofruit Italia celebra 65 anni di storia,...

Cucinamare: la guida che celebra l’eccellenza gastronomica costiera italiana.

Rivoluzione gastronomica sulle coste italiane: la guida digitale "Cucinamare" celebra l'eccellenza e la sostenibilitàUn’ondata...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.